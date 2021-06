GROTTAMMARE – Massimiliano Zazzetta confermato sulla panchina del Grottammare calcio anche per la stagione 2021/22. A comunicarlo è la stessa Società biancazzurra attraverso una breve nota ufficiale.

Con Zazzetta resteranno nello staff tecnico anche il preparatore atletico Massimo Mariotti e quello dei portieri Pierfilippo Carfagna.

Ecco il comunicato ufficiale del Grottammare calcio:

“La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 comunica la riconferma di mister Zazzetta, del preparatore atletico Mariotti e del preparatore dei portieri Carfagna. La società augura ai tesserati di poter raggiungere gli obiettivi stagionali e di proseguire con l’ottimo servizio prestato fino ad ora”.

STATISTICHE GROTTAMMARE:

Serie positiva conclusiva: 2 successi consecutivi (1 interno ed 1 esterno)

Vittorie: 3 (2-0 interno con l’Atletico Azzurra Colli alla 4a giornata, 0-1 sul campo dell’Atletico Azzurra Colli alla 9a e 4-1 interno col Valdichienti alla 10a)

Pareggi: 2 (entrambi esterni e per 1-1: a Sant’Egidio alla Vibrata [Teramo], sul campo dell’Atletico Ascoli alla 2a giornata e a Montegranaro [Fermo] sul campo della Sangiustese alla 6a)

Sconfitte: 5 (0-2 interno con la Sangiustese alla 1a giornata, 0-1 interno col Porto d’Ascoli alla 3a, 2-0 a Monte San Giusto [Macerata], sul campo del Valdichienti Ponte alla 5a, 0-2 interno con l’Atletico Ascoli alla 7a ed 1-0 a Porto d’Ascoli all’8a)

Gol fatti: 9 (6 in casa e 3 in trasferta; 2 su rigore) con 6 diversi marcatori: Alighieri (1), Andrea Carminucci (2 su rigore), De Panicis (1), Fuglini (1), Iovannisci (1) e Dylan Mascitti (3).

Gol subiti: 11 (6 in casa e 5 fuori)

Differenza reti: -2 (9-11)

Capocannoniere: Dylan Mascitti con 3 gol.

Punti interni: 6 (su 5 gare interne), frutto di 2 successi e 3 ko interni.

Punti esterni: 5 (su 5 gare esterne), frutto di un successo, 2 pareggi e 2 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 4 (Gianluca Mancini per fallo da ultimo uomo alla 5a giornata, Andrea Carminucci per accese proteste, sempre alla 5a, Valerio Curzi per doppia ammonizione alla 6a giornata e Davide Traini per doppia ammonizione alla 7a giornata).

Ammonizioni (di giocatori): 31.

Media inglese: -9.

MINI-CALENDARIO GROTTAMMARE RIPARTENZA ECCELLENZA MARCHE 2021:

ANDATA– 1a Giornata, domenica pomeriggio 11 aprile: Grottammare-Sangiustese 0-2 (30′ Davide Testa, 51′ Ruzzier); 2a Giornata, domenica pomeriggio 18 aprile sul neutro di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo): Atletico Ascoli-Grottammare 1-1 (19′ Raffaello [A.A.], 78′ Andrea Carminucci [G] su rigore); 3a Giornata, domenica pomeriggio 25 aprile: Grottammare-Porto d’Ascoli 0-1 (68′ Francesco Petrini); 4a Giornata, domenica pomeriggio 2 maggio: Grottammare-Atletico Azzurra Colli 2-0 (49′ Dylan Mascitti, 93′ De Panicis); 5a Giornata, domenica pomeriggio 9 maggio: Valdichienti Ponte-Grottammare 2-0 (30′ Federico Palmieri su rigore, 40′ Leonardo Giri. Espulsi entrambi tra le fila del Grottammare: al 29′ Gianluca Mancini per fallo da ultimo uomo su Federico Palmieri, lanciato a rete ed al 70′ Andrea Carminucci per accese proteste).

RITORNO– 6a Giornata, domenica pomeriggio 16 maggio: Sangiustese-Grottammare 1-1 (48′ Matteo Ercoli [S], 55′ Dylan Mascitti [G]. Al 90′ espulso Valerio Curzi del Grottammare per doppia ammonizione); 7a Giornata, domenica pomeriggio 23 maggio: Grottammare-Atletico Ascoli 0-2 (37′ Gianluca Adami, 60′ Lion Giovannini. Espulsi: al 50′ direttamente dalla panchina Jari Iachini dell’Atletico Ascoli per proteste ed al 94′ Davide Traini del Grottammare per doppia ammonizione); 8a Giornata, domenica pomeriggio 30 maggio: Porto d’Ascoli-Grottammare 1-0 (63′ Davide Cinaglia); 9a Giornata, mercoledì pomeriggio 2 giugno: Atletico Azzurra Colli-Grottammare 0-1 (93′ Iovannisci su punizione); 10a ed ultima Giornata, domenica pomeriggio 6 giugno: Grottammare-Valdichienti Ponte 4-1 (24′ Andrea Carminucci su rigore, 38′ Fuglini, 68′ Dylan Mascitti, 73′ Alighieri, 90′ Monserrat [V.P.]. Al 23′ espulso Muzi del Valdichienti per aver respinto nella propria area di rigore con le mani una conclusione a botta sicura, impedendo una chiara occasione da gol locale).

