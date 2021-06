SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altre lamentele, giunte in redazione in questi giorni, da parte di vari cittadini della Riviera.

A San Benedetto, in via Togliatti, i residenti protestano per il decoro urbano considerato non all’altezza: “Erbacce e poca cura del verde, aree abbandonate a sé stesse. Sono circa due anni che sollecitiamo il Comune con Pec, mail, e chiamate ma non vediamo interventi degni di nota”.

La poca manutenzione comporta, purtroppo, altre conseguenze, come dichiarato da chi ci ha scritto: “Abbiamo avvistato topi e bisce, non è normale ed è pericoloso dato che molti bambini giocano nelle vicinanze. A chi di dovere chiediamo un intervento immediato per dare una sistemata alla zona”.

