SAN BENEDETTO – Non è la prima volta che i giardini tematici sul lungomare di Porto d’Ascoli si “risvegliano” pieni di sporcizia, immondizia e, nel caso presente, anche con vestiti lasciati abbandonati.

Il degrado è stato già più volte riscontrato: dopo un sabato sera goliardico, le tracce -e rimasugli- emergono evidenti alla domenica mattina.

La nostra Redazione ha sempre dedicato spazio a contesti e luoghi dimenticati e segnati dall’incuria. Sempre è stato sottolineato che uno spazio sporco non è sinonimo soltanto di un programma di pulizia mal calibrato, ma anche che, troppo spesso, gli stessi cittadini non hanno rispetto dei luoghi in cui vivono.

I ragazzi, e non solo, dimenticano in continuazione che i luoghi e, più in generale, l’ambiente vanno curati. In un mondo in affanno, non dovrebbe richiedere poi tanto sforzo buttare l’immondizia in un cestino o, fare qualche passo in più, se il cestino più prossimo non ha disponibilità di capienza sufficiente.