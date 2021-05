L’esito è positivo per il rendiconto 2020, ma non c’è avanzo libero da poter utilizzare. Il dirigente del settore finanziario Antonio Rosati: “Questo comporta il dover rinunciare a tante cose, il far fatica a portare avanti i servizi, ma siamo riusciti lo stesso. Ci saranno dei riflessi nella gestione futura. Non c’è avanzo libero da poter utilizzare e la parte accantonata non può essere toccata. La situazione è comunque positiva, economicamente e finanziariamente. A fine dicembre avevamo nove milioni di cassa. Con la crisi sociale ed economica, acuita dalla pandemia, c’è un danno diretto e indiretto. La situazione è sotto controllo e va tenuta buona, ma bisogna essere attenti ai particolari. Se si perdono gli equilibri, si rischia di dover prendere decisioni drastiche, come la riduzione servizi”.