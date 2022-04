GROTTAMMARE – Ore 16: 15. Inizia la seduta. Prende la parola Stefano Troli, Presidente del Consiglio comunale.

Ore 16:20. Inizia l’esame del primo punto all’ordine del giorno, la mozione del capogruppo Lorenzo Vesperini e dei consiglieri comunali Antonella Ciocca, Maurizio Pasquali e Luigi Valentini, con oggetto: “emergenza abitativa comune di Grottammare”.

Prende la parola il consigliere d’opposizione appartenente al gruppo “Città Unica – Centro Destra Unito”, Lorenzo Vesperini: “questa mozione vuole istituire una commissione d’emergenza abitativa che eserciti un controllo amministrativo e verifichi i requisiti di chi detiene gli alloggi”.

Ore 16:30. In merito alla mozione in discussione, interviene il sindaco Piergallini: “accogliamo la sensibilità sociale della mozione. La nostra perplessità nasce dal fatto che ci sembra inopportuno aumentare gli organismi che devono essere consultati. Esiste già chi può effettuare la funzione di controllo auspicata dal consigliere Vesperini. Concordiamo sul fatto che il regolamento per l’assegnazione degli alloggi debba essere cambiato e per questo abbiamo proposto un’integrazione alla mozione in discussione che impegna il consiglio comunale ad aggiornare il regolamento in parola, ispirandolo a nuovi criteri: punteggi precisi per l’assegnazione degli alloggi, con la costituzione di una graduatoria; istruttoria e assegnazione delle abitazioni condotta dagli uffici; esame diretto del sindaco in caso di situazioni famigliari particolarmente gravi ed emergenziali; verifica semestrale, da parte degli uffici competenti, sul permanere dell’emergenza dello stato abitativo; convocazione almeno quadrimestrale della commissione consiliare permanente competente, in sessioni dedicate alle emergenze abitative per fornire indirizzi e operare un monitoraggio dei procedimenti in corso”.

La mozione presentata da Vesperini, Ciocca, Pasqulali e Valentini è approvata all’unanimità, con le integrazioni proposte dal sindaco.

Ore 17. Si passa all’esame della seconda mozione del capogruppo Lorenzo Vesperini e dei consiglieri comunali Antonella Ciocca, Maurizio Pasquali e Luigi Valentini, ad oggetto: “contributo bollette acqua luce e gas”.

Prende la parola il consigliere Vesperini: “L’obiettivo della nostra mozione è proporre una ricognizione dei soldi rimasti a bilancio per determinare nuovi contributi a sostegno delle categorie che si trovano in condizione di difficoltà economica”.

Ore 17:05. Il sindaco Piergallini interviene proponendo la seguente integrazione al testo della mozione: “destinare la maggior parte delle risorse del fondo covid, dopo le verifiche effettuate dall’area gestione risorse, alla pubblicazione di un ulteriore bando per il sostegno economico alle famiglie”.

La mozione viene approvata all’unanimità con le modifiche proposte dal primo cittadino.

Ore 17:15. Inizia l’esame del terzo punto all’ordine del giorno: approvazione verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e relativi prezzi di cessione – anno 2022.

Prende la parola il vicesindaco Alessandro Rocchi, assessore con delega al bilancio: “si tratta di stabilire il prezzo di vendita dell’area destinata all’edilizia convenzionata. Il privato che deve fare la lottizzazione deve lasciare un lotto il cui valore stimato è 646.688mila euro”.

La consigliera d’opposizione Alessandra Manigrasso, del Movimento 5 Stelle, si astiene. Il terzo punto all’ordine del giorno è approvato con 12 voti favorevoli.

Ore 17:20. Inizia la discussione per l’approvazione del piano delle alienazioni anno 2022.

Inizia il vicesindaco Rocchi, affermando che i beni comunali da mettere in vendita risultano essere 17.

Interviene il consigliere Vesperini con un’osservazione: “mi preme sottolineare che ci sono dei terreni che sono stati messi in vendita allo stesso identico prezzo per la terza volta. Chiediamo che vengano effettuate delle nuove perizie per aggiornare il valore dei beni a quello del mercato attuale”.

Ore 17:22. Replica il sindaco Piergallini: “non abbiamo l’urgenza di vendere beni appartenenti al patrimonio comunale, quindi per il momento possiamo permetterci di mantenere gli stessi prezzi, proprio per non svalutare il valore del nostro capitale. Se si dovesse verificare un’altra gara deserta, a quel punto potremmo valutare di abbassare i prezzi correnti”.

Ore 17:30. Vesperini ribatte continuando ad affermare di trovare inappropriate le valutazioni tecniche relative ai beni comunali destinati alle alienazioni, dichiarando di voler domandare ulteriori approfondimenti amministrativi.

La consigliera d’opposizione Manigrasso, invece, chiede di rendere note le destinazioni dei proventi derivanti da eventuali alienazioni.

A questo risponde il sindaco Piergallini, sostenendo che “le entrate verranno destinate ad interventi di manutenzione, tra cui le asfaltature”.

Ore 17: 35. Il quarto punto all’ordine del giorno viene approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari, appartenenti all’opposizione. In particolare, la consigliera Manigrassi motiva il suo voto contrario sostenendo di voler effettuare ulteriori verifiche sullo stato delle asfaltature e sull’effettivo impiego delle risorse provenienti dalle alienazioni.

Ore 17:40. Inizia l’esame del quinto punto dell’ordine del giorno: “l.r. 24.1.1992 n. 12. Destinazione quota proventi oneri di urbanizzazione secondaria per interventi su edifici religiosi. Anno 2022”.

Ore 17:45. Prende la parola il vicesindaco Rocchi, affermando di aver destinato 6mila euro alle parrocchie di San Giovanni Battista e San Pio V.

Il sesto punto viene approvato con 12 voti favorevoli. La consigliera Manigrasso si astiene.

Dalla discussione viene escluso l’ordine del giorno dedicato alla Tassa Rifiuti, a causa dello slittamento della scadenza al 31 maggio per la validazione del Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti da parte dell’ATA e la conseguente determinazione delle nuove tariffe.

Ore 17:50. Al via l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati, unitamente all’approvazione della nota di aggiornamento DUP 2022/2024.

Ore 17:55. Il sindaco Piergallini introduce il dibattito: “finita l’emergenza Covid, ci aspettavamo un anno di crescita. Purtroppo, invece, dobbiamo fare fronte ad un’altra emergenza: l’aumento esponenziale dei costi delle materie prime, derivante dal conflitto in Ucraina. Nel bilancio, anche se tagliate e ridotte, troviamo alcuni segnali di ripartenza, come diverse iniziative dedicate al turismo. Tuttavia, per far quadrare il bilancio, siamo stati costretti ad intervenire con dei tagli anche nei servizi sociali. Confidiamo che arrivino dei ristori più ingenti di quelli finora ricevuti, ma nel frattempo ci stiamo adoperando per ridurre la percentuale di accantonamento al fondo credito, che attualmente è del 100%. La seconda nostra intenzione è quella di rinegoziare i tassi dei mutui attivati con Cassa Depositi e Prestiti”.

Ore 18:00. Il vicesindaco Rocchi precisa: “lo Stato al momento, a fronte degli aumenti a cui stiamo assistendo, non ha previsto degli stanziamenti adeguati. Dovrebbero arrivare circa 100mila euro, ma riteniamo sia comunque poco. Altri piccoli aumenti sono insiti nella nuova contabilità degli enti locali, come il fondo credito esigibilità e il costo del personale (50mila euro derivanti dal rinnovo contrattuale). Ci sono anche note positive: il Comune di Grottammare è riuscito a rispettare i tempi medi di pagamento con lo Stato. Inoltre, abbiamo deliberato l’aumento dell’imposta di soggiorno, riuscendo ad ottenere circa 55mila euro”.

Ore 18:10. Non si fanno attendere le critiche del consigliere Vesperini, il quale biasima l’amministrazione comunale di scoraggiare l’arrivo dei turisti con l’aumento della tassa di soggiorno e di non aver adeguatamente investito sul fotovoltaico: “in questo, se ci fosse stata più continuità avremmo ammortizzato gli aumenti del costo dell’energia elettrica”.

Ore 18:25. Anche la Manigrasso critica l’operato della giunta Piergallini, criticando i continui tagli ai servizi sociali e domandando un incontro con i revisori contabili.

Ai giudizi negativi, replica il sindaco Piergallini che afferma: “l’aumento della tassa di soggiorno è di un euro, che reputo sostenibile per i nostri ospiti. Questo introito verrà destinato al verde, al turismo e al rifacimento del lungomare”.

Tra le spese correnti, degna di nota è la previsione di circa 450.000 a copertura dei rincari delle utenze luce e gas. Tra le spese di investimento, si segnalano: la spesa per il rifacimento e completamento del lungomare (€ 1.990.000), per l’impianto sportivo Tesino nord (circa € 477.000), lavori sul ponte Tesino (600.000,00), collegamento casello autostradale con strada Valtesino (€ 500.000), completamento scuola Speranza (€ 805.000), messa in sicurezza idrogeologica area via Cilea-via Toscanini (€ 400.000), interventi su scuole varie del territorio (oltre 2.200.000).

Il sesto punto dell’ordine del giorno viene approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari.

Ore 19. Inizia l’esame del rendiconto per l’esercizio 2021.

Prende la parola il vicesindaco Rocchi: “il rendiconto è un bilancio positivo. Il fondo cassa è di 5.140.932,64 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Sono stati rispettati i tempi di pagamento nei confronti dello Stato, ottenendo un risultato migliore rispetto al 2020. Il risultato di amministrazione, al 31 dicembre 2021, è di 6.818.608,45 milioni di euro. Abbiamo accantonato delle somme pari a 4.992.700,97 milioni di euro e vincolato somme pari a 1.725.379,56 milioni di euro”.

Arrivano le obiezioni della consigliera Manigrasso: “Ci auguravamo che un’opera così importante come il lungomare fosse condivisa con l’opposizione. in ogni caso, sarebbe doveroso chiarire alla cittadinanza che non si tratta di nuovo lungomare, ma bensì di un semplice restyling, deducibile anche dalla cifra modesta destinata a questo”.

Il rendiconto è approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari.

Ore 19:30. Collegato all’approvazione del bilancio l’ultimo punto in discussione, approvato con 9 voti favorevoli, relativo alla proposta di applicazione dell’avanzo di amministrazione, determinato in € 338.600,94. Si registrano, inoltre € 18.300 quale finanziamento governativo per il progetto NO DRUGS e € 14.000 per le attività di espletamento dei referendum del 12 giugno rimborsate dallo Stato.

