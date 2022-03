SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 9 marzo, dal Comune di San Benedetto a firma del Sindaco Antonio Spazzafumo, del Presidente del Consiglio comunale Eldo Fanini e dei Consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza.

Le modalità seguite per dare esecuzione alla delibera approvata dal Consiglio Comunale di San Benedetto in merito alla desecretazione della relazione della Commissione d’inchiesta sulla vicenda dello stadio “Riviera delle Palme” proposta dalla consigliera Luciana Barlocci richiedono una puntualizzazione.



Nella seduta del 12 febbraio scorso, il Consiglio comunale, massimo organo di rappresentanza dei cittadini di San Benedetto del Tronto, ha manifestato la chiara e inequivocabile volontà di rendere pubblica la relazione. Alla volontà espressa con la delibera, immediatamente esecutiva, non è stata data però immediata esecuzione e, al momento della pubblicazione, essa è stata mutilata dei nominativi dei pubblici funzionari che hanno deposto dinanzi alla Commissione.

Riteniamo che il ritardo registrato e poi le cancellazioni apportate al documento pubblicato snaturino il senso della delibera e dunque siano in contrasto con la volontà chiaramente espressa dal massimo organo dell’Ente.

E’ quindi nostra intenzione attivare tutte le procedure di controllo consentite dalla legge per verificare se l’operato del vicesegretario generale, Antonio Rosati, incaricato di dare esecuzione alla delibera, si sia svolto nel rispetto delle norme e dei doveri a cui è tenuto ad adempiere. A tale proposito, abbiamo chiesto a Rosati di esporre le motivazioni che lo hanno condotto a compiere la scelta di mutilare il documento pubblicato in Albo Pretorio.

Infine, ci preme ricordare ai consiglieri d’opposizione, in particolare a coloro che erano al governo della città nella passata consiliatura, che né questo Consiglio comunale, né la comunità di cui è rappresentante hanno dimenticato la loro responsabilità nella secretazione di questi documenti e che nessun polverone sollevato attraverso i media riuscirà a nascondere quanto hanno fatto e poi tentato di nascondere sotto al tappeto, né si riuscirà in alcun modo a ridurre il peso della responsabilità politica che il Centrodestra ha in questa vicenda.