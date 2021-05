SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, giunta in redazione il 19 maggio, dal Sap Ascoli, sindacato autonomo di Polizia.

In data odierna una delegazione di questa Segreteria Provinciale ha avuto il piacere di essere ricevuta dal Prefetto di Ascoli Piceno Carlo De Rogatis.

Durante il cordiale e costruttivo incontro, durato all’incirca un’ora, abbiamo avuto occasione di esporre capillarmente le numerose differenti problematiche che stanno affliggendo gli uomini e le donne della Polizia di Stato della nostra provincia e più in genere che impediscono il buon andamento della amministrazione che ci pregiamo di servire.

Particolare attenzione è stata posta sulle problematiche afferenti il Commissariato di San Benedetto del Tronto e dell’imminente avvio della stagione estiva. Il Prefetto che non ha mancato di esprimere la sua più profonda stima verso gli appartenenti alla Polizia di Stato, ha ascoltato con attenzione ogni problematica da noi rappresentata ed ha assicurato il suo massimo impegno nel collaborare per la loro risoluzione.

In particolar modo ha assicurato il suo diretto intervento presso il Ministero dell’Interno al fine di garantire la aggregazione di un congruo numero di uomini per permettere agli uomini delle volanti di poter svolgere con maggiore sicurezza la propria attività di prevenzione e repressione dei reati, soprattutto nel periodo in cui ci saranno le riaperture totali in ogni settore.

La massima carica Provinciale ha inoltre espresso la volontà di incontrarci nuovamente in caso in cui dovessero emerge nuove problematiche che necessitano un intervento, nonché l’interesse di essere periodicamente aggiornato sul benessere dei poliziotti che contribuiscono alla sicurezza della nostra provincia e che, la massima Autorità Provinciale, non ha esitato a lodare per le qualità umane dimostrate nel corso di questi mesi.

Il Sap ha assicurato al Prefetto la massima disponibilità e collaborazione affinché nell’interesse comune si raggiungano gli obiettivi preposti, ovvero quello della sicurezza degli Operatori ma soprattutto la salvaguardia della sicurezza della brava gente.

