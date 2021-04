GROTTAMMARE – La Perla dell’Adriatico piange la scomparsa di un personaggio molto conosciuto dalla collettività.

E’ morto, a 76 anni, Giorgio Allevi. E’ stato uno dei principali punti di riferimento negli anni ’90 e 2000 per il quartiere Ischia II, e della zona Ascolani, per l’organizzazione di eventi e altre attività in piazza Carducci e non solo a Grottammare.

I funerali si terranno il 29 aprile, nella Chiesa di San Filippo Neri alle 15.30 a San Benedetto.

Le redazioni di Riviera Oggi e Piceno Oggi porgono le condoglianze ai familiari.

