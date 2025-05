Grottammare, grande festa in piazza Carducci per il ritorno della Samb in “C”

Presente anche capitan Eusepi, che sarà premiato dalla redazione di Riviera Oggi con una cena presso il ristorante Lu Cuccelò di Ripatransone martedì 3 giugno, occasione in cui riceverà il trofeo di miglior marcatore. Prenotazioni al numero 0735 99766