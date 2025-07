Grottammare, nel quartiere Ascolani è tempo di proteste: “Il sindaco Rocchi pensa solo al centro storico…”

Gli abitanti del quartiere invece, come abbiamo anticipato lunedì scorso nelle pagine del magazine "Riviera Oggi/Scienziati nel Pallone, vorrebbero far nascere un comitato che abbia come ultima ipotesi quella di indire un referendum per chiedere la scissione da Grottammare e passare nella più vicina San Benedetto. Una specie di "minaccia" che scuoterà la giunta Rocchi?

di Nazzareno Perotti