SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Mister Paolo Montero commenta lo 0-0 fra Samb e Feralpisalò.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo playoff che era prefissato all’inizio e giocatori se lo sono meritato sul campo. Adesso non so quanti punti ci toglieranno ma comunque dobbiamo ringraziare tutti per questo risultato perché sono stati mesi compicati, a partire dall’Hotel Sporting che mi ospita senza chiedere nulla in cambio, questo è un premio anche per loro, per i sambenedettesi che ci aiutano. Speriamo di arrivare in forma alle partite dirette (sempre che la Samb li disputi i playoff vista la situazione caotica ndr).”

“E’ mancato il gol, la squadra c’è stata anche se il pari credo sia giusto, la Feralpi ha avuto i suoi meriti”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.