SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Paolo Montero commenta la sconfitta per 2-0 della Samb in casa contro il Cesena.

“Abbiamo trovato un Cesena in salute, molto dinamico e che oggi ha avuto le sue occasioni e le ha sfruttate. Io elogio sempre il coraggio dei ragazzi per quello che stanno vivendo ma non tolgo i meriti al Cesena che ha vissuto un periodo duro per il Covid, giocavano un calcio tra i migliori del girone prima di quei problemi”.

“La cosa più importante è che possiamo guardarci negli occhi e che abbiamo lottato fino alla fine, indipendentemente dalle occasioni avuto. Questo è il calcio” il commento finale.

