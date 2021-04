Le parole di Paolo Montero dopo la bella vittoria in casa della Samb per 1-0 contro la Triestina firmata da Facundo Lescano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di Paolo Motnero dopo la bella vittoria in casa della Samb per 1-0 firmata da Facundo Lescano.

“Sono molto contento di come scendono in campo i ragazzi: non si tratta solo di questa partita, ma anche contro il Matelica hanno offerto una grande prova di carattere anche se poi il risultato non è stato dalla nostra parte. L’impegno non è mai venuto meno e siamo convinti che la dedizione e il lavoro alla fine ripagano sempre”.

“Tanti i complimenti. Samb migliore dell’anno nella ripresa e ottimi i cinque cambi: cosa è scattato nell’intervallo?

I complimenti fanno sempre piacere, ma è frutto del lavoro di tutti. Non eravamo scarsi quando abbiamo perso 4-1 con il Sudtirol non siamo fenomeni oggi. L’impegno dei ragazzi non è mai mancato, hanno sempre lavorato bene e alla fine i risultati arrivano. Con questa vittoria continuiamo ad essere in corsa per raggiungere i nostri obiettivi.”

Chacon e Babic tra i migliori, la dimostrazione che questa squadra ha grande qualità. E’ la riprova che tutti quanti, anche quelli che non hanno giocato molto sono pronti e danno il loro apporto. Non è merito dello staff, ma tutto dei ragazzi che in allenamento e in partita danno il loro massimo per il gruppo che è la cosa più importante. Santiago e Mario hanno disputato un’ottima partita così come tutti gli altri che si fanno trovare pronti.”

