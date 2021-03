Movimenti in casa biancoceleste

GROTTAMMARE – Di seguito due note stampa, diffuse il 30 e 31 marzo, dal Grottammare Calcio.

La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 comunica di aver affidato il ruolo di Team Manager della prima squadra al dirigente della scuola calcio biancoceleste Pietro Buongiorno. Buongiorno ha ricoperto il medesimo ruolo per diverse stagioni in Serie C con la Sambenedettese Calcio. La Società biancoceleste, cerca del valore professionale e delle competenze acquisite nel corso della sua esperienza tra i professionisti, augura a Buongiorno di poter svolgere nel migliore dei modi l’attività lavorativa.

La S.S.D. Grottammare Calcio 1899 comunica di aver accettato la richiesta di interrompere la collaborazione per sopraggiunti motivi personali con il preparatore dei portieri Fabrizio Deogratias. Insieme a Deogratias lasciano il club per analoghe esigenze i tesserati Malavolta e Mancini. Il Presidente Giorgio Rivosecchi, i soci, lo staff tecnico e tutti i collaboratori augurano a Deogratias, Mancini e Malavolta i migliori successi professionali.

