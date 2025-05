GROTTAMMARE – La S.S.D. Grottammare Calcio comunica che, con l’imminente fine della stagione agonistica, si divideranno le strade tra la società e l’allenatore Angelo Cetera.

La scelta è esclusivamente legata agli importanti impegni lavorativi del Mister, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi culminati con il raggiungimento della salvezza.