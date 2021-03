In queste quattro settimane ci saranno 328 figurazioni speciali e comparse provenienti da San Benedetto, Ascoli e della provincia picena. Fine ciak previsto per il 29 marzo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Procede in maniera spedita la realizzazione di “Digitare il codice segreto”, nuovo lavoro del regista Fabrizio Costa.

Il film, prodotto da Pepito Produzioni per Rai Fiction con il supporto di Marche Film Commission-Fondazione Marche Cultura, Xentek e Comune, vede fra i protagonisti gli attori Neri Marcorè, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli e Paola Minaccioni.

Oggi, 5 marzo, secondo giorno di riprese in Riviera dopo le prime scene realizzate al centro di San Benedetto vicino alla libreria Mondadori. In seguito saranno girate scene anche a Centobuchi, nella prestigiosa Villa Nicolai.

Ciak nella mattinata in spiaggia a Porto d’Ascoli, vicino alla rotonda Salvo D’Acquisto, e a seguire in via Velino presso la struttura “Bakery salumeria-formaggeria”.

Camerini dislocati non poco distante, davanti al campetto da calciotto e calcetto di via Gran Sasso in zona Ragnola.

In queste quattro settimane ci saranno 328 figurazioni speciali e comparse provenienti da San Benedetto, Ascoli e della provincia picena. Una scelta mirata, quella delle maestranze del territorio e marchigiane, voluta con grande determinazione dalla produzione.

Tutti quanti, troupe e partecipanti al film, sono costantemente monitorati dal Covid Manager e sottoposti ogni mattina al tampone.

Le riprese dovrebbero terminare il 29 marzo, poi sarà prevista una conferenza stampa di presentazione del film, con attori e autorità, da remoto o in una location, bisognerà valutare l’emergenza Covid.

Prevista per dicembre 2021 la messa in onda sulla Rai.

