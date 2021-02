SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ sul litorale di San Benedetto del Tronto che si snoderanno le movimentate vicende amorose del film tv di prossima realizzazione “Digitare il Codice Segreto” che vedono protagonisti Alberico Ferretti, terapeuta di successo – grazie alla sua ultima pubblicazione Diagnosi e terapia dell’avarizia – e Beatrice, proprietaria del bistrot Intolleranza Zero, una vera chicca, conosciuto e frequentato in città per i suoi manicaretti e per l’ospitalità.

Potrebbe essere una storia d’amore come ce ne sono tante, non fosse per il fatto che il terapeuta così bravo a dispensare consigli ai pazienti per guarire dalla taccagneria congenita, ne sia esso stesso gravemente e nascostamente afflitto, in un doloroso sdoppiamento, difficile da sostenere a lungo. E se non fosse che l’ex marito di Beatrice è un giocatore incallito, inseguito dai debiti, e non solo.

Il film – prodotto dalla Pepito di Agostino Saccà per Rai sarà dunque ambientato nelle Marche, tra ville prestigiose e bistrò fronte mare, contesse e gesti clamorosi, olive all’ascolana e varie delizie della cucina marchigiana – e vedrà protagoniste le Marche in molti modi diversi e di grande impatto. A partire dalla presenza del protagonista, Neri Marcoré, volto marchigiano tra i più amati e attore capace di un’incredibile gamma di sfumature interpretative, sul quale il personaggio è letteralmente cucito, dice il regista Fabrizio Costa, che con Marcoré ha già avuto modo di collaborare con successo nel ciclo di film Tv ‘Purché finisca bene’. Nel ruolo della protagonista femminile invece troveremo Valeria Bilello, giovane attrice e conduttrice tv, recentemente apparsa nella serie tv Curon.

Importante il supporto da parte di Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura – per la ricerca di location, maestranze ed anche accomodation per gli attori e la troupe, affiancata dall’Assessorato al Turismo e dagli uffici comunali di San Benedetto del Tronto e dalla Xentex, società marchigiana da anni attiva nella fornitura di servizi per il cinema e tv in tutta Italia.

Collaborazione del Comune di San Benedetto, che con questo film gode di un incoraggiante ritorno da protagonista, dopo la Fiction Scomparsa, e che vede con piacere tornare in città il regista Fabrizio Costa.

“La Riviera delle Palme torna ad essere lo scenario fantastico di una produzione televisiva” dice in proposito il Sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti.

“Quello che ci ha convinto del progetto – aggiunge l’Assessore al turismo Pierluigi Tassotti – è stata la scelta di ambientare a San Benedetto non alcune scene ma lo svolgimento della vicenda”.

Le riprese del film avranno inizio il 3 marzo e si protrarranno per un mese, ma sono già tutti al lavoro per offrire l’ambientazione, l’accoglienza e l’ospitalità che le Marche sanno dare in queste occasioni.

