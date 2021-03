SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si respira aria di cinema oggi, 4 marzo, a San Benedetto del Tronto per l’inizio delle riprese del film “Digitare il Codice Segreto”, Pepito Produzioni per Rai Fiction.

Protagonisti Neri Marcorè, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli e Paola Minaccioni sotto la regia di Fabrizio Costa.

Mentre tutta Italia attende per fine mese la riapertura delle sale cinematografiche, nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, intanto riparte il cinema. Stamattina infatti la produzione della Pepito si prepara a stabilirsi per 4 settimane nel cuore della cittadina rivierasca, nel centro città e in spiaggia, con discreto dispiegamento di forze tra personale, attrezzature e camion, e una troupe di più di 60 persone di cui una buona parte di maestranze marchigiane.

“E’ un buon segnale di ripresa, nonostante le difficoltà imposte dal rispetto del protocollo anti-Covid di settore – fanno sapere dalle Marche Film Commission – Un buon segnale in primis per il cinema e i lavoratori del settore e per Marche Film Commission-Fondazione Marche Cultura che ha accompagnato e assistito il film, un buon segnale per le Marche che ritornano ad essere visibili sul mercato cinetelevisivo ma soprattutto per la città di San Benedetto del Tronto, protagonista in questo film (insieme a Monteprandone dove sono ambientate le scene nella villa Nicolai) che da alcuni anni, per accoglienza, location e servizi, si sta facendo conoscere e riconoscere sul piccolo e grande schermo”.

