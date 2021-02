PORTO SAN GIORGIO – Inizia il 6 e 7 marzo il campionato di serie C di pallavolo femminile e la Energia 4.0 Volley Angels Project si presenta ai nastri di partenza con una formazione molto giovane (la base è formata dalla squadra Under 17, soltanto due ragazze over 18, il capitano nato nel 2003 e alcune addirittura sono nate nel 2006), ma che farà della grinta e della voglia di mettersi in luce le proprie armi.

L’emergenza sanitaria ha determinato delle modifiche, sia ai gironi che alla formula e quindi I due raggruppamenti precedentemente comunicati verranno divisi in altri due sottogironi da cinque squadre ciascuno (A1, A2, B1, B2). La prima fase si disputerà nelle seguenti date: 6-13-20-27 marzo, 10-17-24 aprile, 1-8-15 maggio. Eventuali recuperi: 1-2-3 aprile, 22 maggio. Terminata la prima fase, saranno formati altri due gruppi da cinque squadre che si affronteranno con girone all’italiana con gare di sola andata. I criteri per le promozioni saranno definiti in seguito, anche prevedendo eventuali Play Off da disputarsi il 29 maggio, 5-12-19-26 giugno, mentre non sono previste retrocessioni.

La formazione rossoblù, che disputerà le proprie partite interne nella palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio, è stata inserita nel girone B2, insieme a Edilmonaldi, Satel, Riviera Samb Volley e Pallavolo Grotta 50 e sarà seguita dallo staff composto dal primo allenatore Lorenzo Ciancio, dagli assistenti Attilio Ruggieri e Luigina Di Ventura e dai preparatori Daniele Ercoli e Marco Sbernini, sotto la supervisione del direttore tecnico Daniele Capriotti.

