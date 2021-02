GROTTAMMARE – Appuntamento sociale.

L’ex magistrato Gherardo Colombo parlerà di Costituzione e Partecipazione nel prossimo appuntamento online di Grottammare de “Le giornate della Partecipazione” , in programma venerdì 12 febbraio alle ore 18.

L’incontro prende spunto dal libro “Anche per giocare servono le regole. Come diventare cittadini”, edito nel 2020 da Chiarelettere, in cui Colombo, partendo dal contesto storico in cui è nata la carta costituzionale, focalizza il principio che la anima, cioè la dignità di ogni persona, rapportandolo a temi di stretta attualità, come il dibattito sulle libertà individuali.

Data la missione di ampia divulgazione dell’opera, soprattutto all’indirizzo dei più giovani, l’ufficio Partecipazione ha invitato all’evento tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio provinciale e il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Grottammare.

Magistrato per oltre 30 anni, dal 2007 Gherardo Colombo si dedica alla riflessione pubblica sulla giustizia attraverso l’associazione “Sulle regole”. E’ di recente pubblicazione anche il lavoro a quattro mani con la senatrice a vita Liliana Segre, sulla profonda differenza tra giustizia e legalità e la necessità di non voltare mai lo sguardo di fronte alle discriminazioni.

L’iniziativa si svolgerà in diretta streaming con collegamenti dalle pagine Facebook Città di Grottammare e dell’associazione Radio Incredibile e dal canale YouTube di Radio Incredibile, che curerà la messa in onda.

“Le Giornate della partecipazione” è una rassegna di incontri con gli autori organizzata dalla Città di Grottammare, in collaborazione con l’associazione “I luoghi della scrittura”.

