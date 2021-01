AGGIORNAMENTO ORE 18

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 11 decessi. Uno al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

AGGIORNAMENTO ORE 15 RICOVERATI

Numeri impietosi quelli relativi al numero di ricoverati Covid-19 nelle Marche. Il nuovo incremento odierno porta il totale soltanto di poche unità inferiore a quello del picco della seconda ondata. A fine novembre tuttavia l’infezione sembrava aver parzialmente risparmiato il Pesarese, colpito gravemente nella primavera precedente, mentre stavolta è il Piceno la provincia che sembra meno in sofferenza rispetto alle altre.

Tornano a crescere in particolar modo le terapie intensive (a livelli simili all’11 dicembre scorso) e le terapie sub-intensive.

Il dato sul totale dei nuovi ingressi, ottenuto sommando il numero di decessi delle ultime 24 ore (9), al numero dei dimessi (29) all’incremento registrato (7), dà 45 unità, un numero comunque inferiore rispetto ad alcuni dati simili delle scorse giornate.

Ricoveri in terapia intensiva: 85, ieri 82 (+3), picco picco 94 il 3 dicembre

Ricoveri in terapia semi-intensiva: 163, ieri 155 (+8) picco 164 l’11 gennaio 2021

Ricoveri non in terapia intensiva: 428, ieri 432 (-4) picco 452 il 29 novembre

Totale: 676, ieri 669 (+7), picco 683 il 29 novembre.

AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5682 tamponi: 3668 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2057 nello screening con percorso Antigenico) e 2014 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,7%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 467 (87 in provincia di Macerata, 137 in provincia di Ancona, 132 in provincia di Pesaro-Urbino, 58 in provincia di Fermo, 37 in provincia di Ascoli Piceno e 16 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (84 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (132 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (26 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (14 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (9 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 1 rientro dall’estero. Per altri 133 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 2057 test e sono stati riscontrati 80 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%.

