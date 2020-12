In pillole gli episodi più significativi di cronaca, politica, cultura e società nell’arco di un anno in provincia. Chi, purtroppo, ci ha lasciato e le varie fasi della pandemia

GENNAIO

1 Il 2020 si apre con una tragedia alle porte di Ascoli. Muore il 26enne Valerio Amatizi a Colle San Marco, dopo aver passato il Capodanno insieme a vari amici in una casa. Dopo il lancio di alcuni fuochi d’artificio che avevano innescato un principio di incendio nella sterpaglia vicina, il giovane ha cercato di intervenire per evitare il propagarsi delle fiamme ma è caduto, precipitando per almeno cinquanta metri in una zona impervia. Vani, purtroppo, i soccorsi.

1 Capodanno, 17enne a Monsampolo e 33enne ad Ascoli feriti dai botti: gravi ustioni. Abuso di alcool: quattro soccorsi a Grottammare, Ascoli e Colli del Tronto.

1 In 6 mila a San Benedetto, in piazza Giorgini, per il concerto di Capodanno a cura di Gianni Schiuma.

3 Rissa violenta, in pieno giorno, in piazza Montebello a San Benedetto, cinque denunce delle Forze dell’Ordine. Cittadini e Comitato di Quartiere Marina Centro in protesta.

4 Disagi sull’A14 tra Marche e Abruzzo, code e rallentamenti. Autostrade per l’Italia annuncia rimborsi.

7 Malore fatale, muore a 59 anni l’ascolano Costantino Antonelli.

8 Presepe Vivente a Grottammare, 10 mila presenze.

8 Morto Antonio “Cianella” Mazza: la marineria sambenedettese piange un’altra scomparsa

13 Tiziana Maffei è la Grottammarese dell’Anno.

13 49 furti di auto tra il Piceno e il Teramano da gennaio 2018 ad aprile 2019: sette arresti da parte dei carabinieri.

14 Truentum 2019, il riconoscimento sambenedettese va al medico Giacomo Vespasiani.

17 Il calcio piange la scomparsa di Pietro Anastasi, il cordoglio giunge anche da Ascoli Piceno: l’attaccante giocò anche col Picchio.

18 San Benedetto piange la scomparsa di Pietro Taffoni, il ricordo degli amici del Paese Alto.

18 Papa Francesco riceve i pescatori di San Benedetto in Vaticano: “Lavoro duro, non perdete la speranza”.

23 Monteprandone piange la scomparsa di Achille Mancini, storico Vigile Urbano.

24 Una giornata di ordinaria follia in Riviera: traffico in tilt sull’A14, sulla Statale 16 e non solo in direzione sud.

25 E’ morto Ettore Bianchi. Era il papà del giornalista e videomaker Diego Bianchi detto “Zoro”. Deceduto a Roma, verrà tumulato a Cupra Marittima dove abitualmente risiedeva in estate.

25 Grottammare piange la scomparsa di Marisa Paoloni, storica titolare dello Chalet “Da Paoloni”.

27 L’Ascoli Calcio esonera l’allenatore Paolo Zanetti. Viene sostituito, nella partita successiva, dal mister della Primavera, lo spagnolo Guillermo Abascal, che coglierà una bella vittoria a Livorno per 3 a 0.

30 Sparatoria a Colonnella tra carabinieri e malvivente, criminale in fuga.

FEBBRAIO

1 Roberto Stellone è il nuovo allenatore dell’Ascoli Calcio.

1 Inseguimento e sparatoria in via Marsala a San Benedetto. Un arrestato dalla Polizia, due in fuga sulla ferrovia.

4 Arrestato il fuggitivo di Colonnella, protagonista della sparatoria con i carabinieri. Era fuggito a Brindisi.

5 Vasto incendio nelle campagne di Massignano, muore un volontario della Protezione Civile colpito da un malore fatale.

6 San Benedetto piange la scomparsa di Rossana. Gli amici del Paese Alto: “Regina delle frittelle, sempre in prima linea”.

12 Ascoli Piceno piange la scomparsa di Bruno Di Carmine, storico fotografo.

13 Nasce e apre la nuova libreria di Mimmo Minuto: “Lalibriedeventi”.

14 Ascoli, malore fatale mentre guida l’auto: muore il 54enne Mauro Felicetti.

16 Samb-Ravenna 1-2, terza sconfitta di fila per i rossoblu di mister Paolo Montero e contestazione al Riviera delle Palme. Sarà l’ultima partita della Samb prima dello stop a causa dell’emergenza Coronavirus.

18 Muore Bruno Fazzini, super-tifoso della Samb di Colli del Tronto.

18 Incidente sul lavoro, muore 65enne a San Benedetto in viale dello Sport. Era in corso la riqualificazione del nuovo collettore fognario di Marina di Sotto.

20 Arrestati e rintracciati dalla Polizia i due fuggitivi della sparatoria di via Marsala a San Benedetto. Sono accusati di tentato omicidio e lesioni, fatti avvenuti nel Fermano tra fine 2019 e inizio 2020.

21 Acquasanta, pick up si schianta contro tir in sosta: muore 64enne.

22 Il Piceno piange la scomparsa di Pasquale D’Avella, presidente Federfarma

22 Incombe l’emergenza Coronavirus in Italia. Un virus, giunto dalla Cina, sta generando preoccupazione e timori nel Nord Italia con numerosi contagi e anche prime vittime. Il virus che causa Covid-19 viene perlopiù trasmesso attraverso le goccioline prodotte dalle persone infette quando tossiscono, starnutiscono o espirano. Queste goccioline sono troppo pesanti per restare sospese nell’aria e si depositano rapidamente a terra o sulle superfici. Si può contrarre l’infezione respirando il virus se ci si trova nelle immediate vicinanze di una persona affetta da Covid-19, oppure toccando una superficie contaminata e poi toccandosi gli occhi, il naso o la bocca. La maggior parte delle persone che contraggono il virus sviluppa sintomi lievi o moderati e guarisce senza aver bisogno di particolari cure ma può recare gravi danni a persone fragili, con patologie pregresse e anziane.

22 Ad Ascoli la partita di serie B tra bianconeri e Cremonese viene rinviata a poche ore dall’inizio per precauzione a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nord-Italia. La Samb, in serie C, non partirà per Piacenza per lo stesso motivo. Cominciano a fermarsi eventi sportivi e non solo.

24 Coronavirus: il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, annuncia in una conferenza stampa la sospensione delle lezioni in tutte le scuole delle Marche ma arriva la telefonata del Premier Conte che stoppa l’iniziativa del Governatore in attesa di linee guida nazionali.

25 Martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale in tutto il Piceno con feste, maschere, carri (per San Benedetto e Centobuchi un grande ritorno) e cortei in provincia. Sarà l’ultima celebrazione collettiva prima dell’emergenza Coronavirus.

25 Primo caso di Coronavirus nelle Marche, precisamente a Pesaro.

26 Ordinanza Coronavirus della Regione, arrivano i primi divieti. Marche blindate: no discoteche, cinema, teatri e sagre.

29 Coronavirus: la sambenedettese Carla Acciarri nel team del Sacco che ha isolato il ceppo italiano.

29 Ripartano i lavori di riqualificazione dell’ex stadio Ballarin a San Benedetto.

MARZO

1 Coronavirus. Primo ricoverato al Madonna del Soccorso di San Benedetto: un fanese in rianimazione nella camera a pressione negativa”.

1 Morto Vincenzo Breccia, ex maresciallo dei Carabinieri a San Benedetto.

1 Incidente stradale ad Ascoli, muore Catia Ciotti, 36enne di Castorano.

2 Coronavirus, prima vittima nelle Marche: un 88enne con patologie pregresse di Fano.

3 Coronavirus. Primo comunicato ufficiale Regione Marche: “Scuole chiuse fino all’8 marzo”.

4 Crisi idrica nel Piceno: il livello di allarme è rosso secondo la Ciip. Seguiranno, anche nei mesi a venire, chiusure notturne dei serbatoi in diverse aree della provincia.

6 Coronavirus, arrivano le prime misure restrittive per l’accesso negli ospedali di Ascoli e San Benedetto.

8 L’Ascoli Calcio cade a Chiavari, in Piemonte, contro la Virtus Entella per 3 a 0. Sarà l’ultima partita del Picchio prima della sospensione dei tornei per l’emergenza Covid.

9 Stop agli spostamenti, scuole chiuse fino al prossimo 3 aprile, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio. “Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta, le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo saranno valide sull’intero territorio nazionale”. Ad annunciare il nuovo provvedimento è stato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa la sera del 9 marzo. Chiudono bar, ristoranti, palestre, piscine e negozi. Restano aperti esercizi commerciali di servizi essenziali, farmacie e generi alimentari. Nei giorni successivi i Comuni chiudono parchi, aree verdi, cimiteri, e sulla costa anche le spiagge. Le persone sono invitate a stare a casa e ad uscire solo per motivi di lavoro, necessità e salute con mascherina e guanti, rispettando il distanziamento sociale. Ha inizio il lockdown nazionale. Successivamente verranno adottate da Governo e Regioni misure per aiutare imprese, lavoratori, possessori di partita Iva, locali e anche buoni spesa per famiglie in difficoltà

11 Primo caso di Coronavirus nel Piceno, precisamente ad Ascoli.

15 Coronavirus, primo decesso nel Piceno. Un 80enne di Ascoli inizialmente ricoverato al Mazzoni e successivamente trasportato al Madonna del Soccorso di San Benedetto

16 San Benedetto è ospedale Covid: 120 posti letto per i positivi, 10 intensiva. Ad Ascoli 21 di sub-intensiva. Il Mazzoni accoglierà tutti i malati di altre patologie mentre il Madonna del Soccorso si specializzerà per i pazienti con problemi influenzali.

19 Quartiere Ragnola in lutto a San Benedetto, è scomparso a 72 anni Luigi Fazzini.

24 Conte: “Multe fino a 4 mila euro. Nessuna militarizzazione delle città”. Fioccano controlli e sanzioni anche nel Piceno per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

25 Piceno e Teramano nella neve, un 25 marzo che sembra 25 dicembre. Fiocchi di neve dalla costa all’entroterra.

27 Coronavirus, primo decesso a San Benedetto: un uomo di 90 anni.

31 Coronavirus, il cordoglio dei sindaci del Piceno. Bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio per tutte le vittime in Italia.

APRILE

6 Ringraziamento di Forze dell’Ordine e istituzioni ai sanitari del Mazzoni di Ascoli per l’emergenza Coronavirus con una piccola cerimonia condita da tricolori e inno nazionale.

9 Omaggio ai sanitari del Madonna del Soccorso di San Benedetto da parte di istituzioni e Forze dell’Ordine per l’emergenza Covid-19.

11 Muore Piero Pace, originario di Comunanza e residente a Grottammare.

12 Pasqua, strade deserte in tutto il Piceno e in Italia. Si festeggia a casa.

16 L’Ascoli Calcio esonera l’allenatore Roberto Stellone. Al suo posto si siederà in panchina lo spagnolo Guillermo Abascal, allenatore della Primavera.

21 Morto Quinto Fazzini. Fu presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Ascoli, aveva 65 anni.

23 “La stagione estiva si farà”: si attendono regole su distanze, sicurezza, ingressi negli stabilimenti e controlli.

24 Lutto in Riviera per la morte di Marisa Fidani.

25 Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, si presenta al Sacrario di Colle San Marco, per ricordare i caduti nella guerra di Liberazione, con una mascherina nera. Polemiche e proteste da parte di esponenti di centrosinistra e non solo. Il primo cittadino si difende sui Social: “La mia mascherina è blu”.

28 Riviera e Piceno in lutto, è morto il professor Lelio Uncini.

28 Cadavere nelle acque del porto di San Benedetto, si tratta di una 60enne di Tortoreto. E’ purtroppo, un suicidio.

28 Scomparso Enrico Romandini, storico fondatore del Monticelli Calcio.

29 “Spiagge aperte dal 4 maggio”, l’annuncio del presidente della Regione Luca Ceriscioli. Riaprono anche parchi, aree verde e cimiteri.

30 È morta Suor Maria Rosaria, dal 1998 la maestra delle Battistine a San Benedetto.

MAGGIO

1 Covid-Hospital a Civitanova Marche, Bertolaso: “Struttura necessaria”. Ma piovono critiche su costi e utilità.

4 Fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia e nel Piceno: riprendono spostamenti e attività lavorative di vario genere grazie al calo dei contagi.

9 Cossignano, si dimettono tutti i consiglieri di maggioranza: cade il sindaco Giancarlo Vesperini.

11 Al via la demolizione della Curva Sud al Del Duca di Ascoli Piceno, un pezzo di storia del Picchio se ne va.

12 Cade in un fosso, muore l’86enne Mauro Pignotti a Centobuchi.

12 Lutto a Favalanciata, ritrovato il corpo senza vita di Lucio Monti: aveva 83 anni.

14 San Benedetto piange la scomparsa di Simone Urban.

18 Bar, parrucchieri ed estetiste al lavoro in Riviera e nel Piceno. Con le misure di sicurezza e il distanziamento.

20 Monsampolo del Tronto in lutto per la scomparsa di Lorenzo De Laurentis, aveva 40 anni.

21 Viene demolita l’ex scuola Curzi a San Benedetto del Tronto.

21 Coronavirus. Accordo Marche-Abruzzo, sì agli spostamenti tra i territori di confine

22 Schiacciato da una lastra di cemento, muore 84enne a Ripatransone.

23 Muore ciclista a Stella di Monsampolo del Tronto. La vittima è Divo Coccia, investito da un’auto pirata. In serata il mezzo e il conducente saranno rintracciati dalla Polizia. Arrestato un 26enne di Centobuchi.

24 Riaprono le chiese in Riviera e nel Piceno, in sicurezza.

25 Riaprono nella provincia di Ascoli le palestre con le misure anti-Covid.

25 Grottammare, muore Riccardo Lupo.

28 Risoluzione consensuale del contratto tra l’Ascoli Calcio e l’ex allenatore Roberto Stellone.

31 Riprende la Movida notturna a San Benedetto con assembramenti, poche mascherine, vandalismo in spiaggia e non solo. Protestano cittadini e istituzioni. Altri episodi, di lieve-media entità, si ripeteranno nel corso della stagione estiva.

GIUGNO

1 Marche, il giorno perfetto: zero casi Covid e zero decessi.

2 La Diocesi di Ascoli Piceno allontana Padre Alberto Bastoni, indagato dalle Forze dell’Ordine per droga e pedopornografia.

3 Coronavirus, spostamenti tra Regioni consentiti senza autocertificazione.

3 18enne trovato morto in casa a Martinsicuro a causa di un malore. La vittima è Marco Neri, originario di Ascoli Piceno.

3 Delitto a Pagliare del Tronto. Ucciso a colpi di pistola, mentre faceva jogging sulla pista ciclabile, l’ex carabiniere Antonio Cianfrone. Aveva 51 anni.

4 Malore in auto, muore il 74enne Gino Quaresima sulla Salaria a Colli del Tronto.

4 Chiude il Covid Center di Civitanova. L’astronave di Bertolaso ha un solo paziente.

5 Picchio in lutto per la scomparsa del super tifoso bianconero Michele Mazzoni.

8 Covid: Abruzzo, il giorno perfetto. Zero casi e zero decessi.

8 Serie C, il campionato non riprenderà: spazio agli spareggi Play-Off e Play-Out. Samb chiude il torneo al 10° e si qualifica per i match valevoli per la possibile promozione in serie B.

9 Covid. Marche: 0 casi, 0 decessi, 0 ricoveri Terapia Intensiva.

9 Delitto Cianfrone a Pagliare del Tronto, i carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli arrestano marito e moglie a Spinetoli: sono accusati di omicidio.

10 Offida piange la scomparsa di Luigino Nespeca. Aveva 62 anni.

10 Domenico Serafino è il nuovo presidente della Sambenedettese Calcio. Finita ufficialmente l’era di Franco Fedeli dopo quasi 5 anni. Rossoblu al 53enne sudamericano di origini calabresi.

10 Pedro Pasculli, campione del Mondo con l’Argentina di Diego Maradona nel 1986 in Messico, è il nuovo consulente dell’area tecnica della Samb.

10 Spiagge libere a San Benedetto: ingresso, però, tramite prenotazione App o chiamata telefonica. A Grottammare ingresso gratuito nelle battigie senza prenotazione ma con divisori. A Cupra entrata libera con distanziamento da rispettare. Sulla costa picena compaiono gli Steward. Stabilimenti balneari aperti per l’estate con regole e limitazioni anti-Covid: sarà una stagione per concessionari e albergatori comunque redditizia.

10 Vietata la vendita di alcool da asporto a San Benedetto dal 12 giugno all’11 luglio: “Dalle 21 alle 6”. Una misura per contrastare assembramenti e vandalismo, affermano dal Comune.

10 Ritrovata a Sant’Omero, nel Teramano la porta del Bataclan di Parigi: opera di Banksy.

11 Rissa, in pieno giorno, in piazza del Popolo: sei arresti da parte delle Forze dell’Ordine.

14 Provincia di Ascoli Piceno “Covid Free”, nessun contagio dal 16 maggio.

15 Decessi alla Rsa di Offida, arrestato dai carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli un infermiere della costa picena: è accusato per 8 morti sospette e 4 tentati omicidi.

17 Lutto a Porto d’Ascoli, è morto Mirco Consorti: aveva 46 anni.

17 Riprende il campionato di Serie B, l’Ascoli Calcio perde in casa, al Del Duca, contro la Cremonese per 3 reti a una.

18 Incidente stradale in Umbria, muore centauro di San Benedetto. La vittima è Fabrizio Crispino, 54enne.

20 Premio Strega 2020, finalisti alla Palazzina Azzurra di San Benedetto con le norme anti-Covid.

22 L’Ascoli Calcio esonera l’allenatore Guillermo Abascal. Successivamente il mister spagnolo riprenderà la guida della Primavera bianconera.

22 San Benedetto e Viareggio piangono la scomparsa di Lisandra Biagini. Aveva 92 anni.

24 Davide Dionigi è il nuovo allenatore dell’Ascoli Calcio.

25 Ripartono calcetto, beach volley e sport di contatto per non professionisti.

25 Rissa in pieno centro a San Benedetto, tra giovani, in viale Pasqualetti: quattro denunce dalla Polizia.

26 Regionali, Matteo Salvini a San Benedetto. Selfie, mascherina abbassata e strette di mano.

26 Il noto scrittore Erri De Luca a Grottammare per un incontro culturale in spiaggia.

28 Addio al pilota ascolano Pasqualino Amodeo, malore in pista a Magione.

28 Coronavirus, nel Piceno non ci sono più positivi: guarito l’ultimo contagiato. Il Madonna del Soccorso torna Covid Free.

28 La Riviera piange la scomparsa di Umberto Urbinati.

30 Malore sul lungomare di Cupra Marittima, muore un uomo di 50 anni.

30 Incontri con l’Autore a San Benedetto e Piceno d’Autore a Monteprandone, eventi al via con le misure anti-Covid: numerosi protagonisti della letteratura italiana.

30 La Samb viene eliminata al primo turno dei Play-Off di serie C, sfuma il sogno B. Finisce 0 a 0 il match all’Euganeo, a porte chiuse, contro il Padova e i biancoscudati vanno avanti per il miglior posizionamento in classifica.

LUGLIO

2 Regionali, Matteo Renzi a San Benedetto in piazza Giorgini: incontro con i cittadini.

2 Stabilimenti balneari, San Benedetto accorda la proroga al 2033 delle concessioni.

3 Il Piceno piange la scomparsa del commerciante Salvatore Ingiulla. Aveva 72 anni.

3 Muore il sindacalista Stelio Bartolomei, voce sempre attenta a difesa dei lavoratori

5 San Benedetto, aggredito il noto bagnino di terra Pietro Rosetti detto “Bistecca”.

7 Rissa all’ex Galoppatoio di San Benedetto: sei ragazzi denunciati dai carabinieri, 4 sono minorenni. Lite per Ascoli-Samb. Tra il 15 e il 17 luglio si ripeteranno altri due episodi incresciosi, sempre all’ex Galoppatoio con due feriti.

8 Morte di Gianluca Marocchi, Riviera in lutto.

8 Dopo due mesi senza contagi, due casi Covid-19 nel Piceno: persone rientrate a San Benedetto dal Bangladesh.

9 Paolo Montero resta alla guida della Samb, l’allenatore firma il rinnovo.

9 In vista delle Regionali, si dimette il vice sindaco di San Benedetto e assessore ai Lavori Pubblici Andrea Assenti. Prenderà il suo posto Pierluigi Tassotti. La delega alle società partecipate resta sotto la responsabilità del sindaco Pasqualino Piunti.

11 Grottammare, muore turista olandese: fatale un malore.

11 RisorgiMarche, l’edizione 2020 del Festival ideato da Neri Marcorè si farà. Cambia il format, causa Covid: concerti a prenotazione all’interno dei Borghi marchigiani con ingresso a donazione dai 5 ai 20 euro, controllo della temperatura corporea prima di entrare e distanziamento sociale. Tappe anche nel Piceno come ad Offida e a Montemonaco.

13 Festa della Marina a San Benedetto: annullati i concerti di Dardust, Nina Zilli e Enrico Ruggeri a causa dello scandalo Best Eventi. Covid, niente fuochi d’artificio: solo celebrazioni religiose con mini-processione in mare, niente iniziative civili. Ad Ascoli annullata la Quintana. In tutto il Piceno annullate la maggior parte delle sagre e delle rievocazioni storiche.

17 Harry Shindler compie 99 anni a Porto d’Ascoli ed esprime un desiderio: “Voglio un monumento ai partigiani in Piazza Venezia”.

18 Giornalismo piceno in lutto, è scomparso Bruno Ferretti.

19 Al via Cabaret Tour a Grottammare in sostituzione del Festival “Cabaret, amoremio!”, rinviato per emergenza Covid. Protagonista la nuova location, la Terrazza sul mare vicino alla foce del Tesino.

20 Malore fatale in spiaggia a Porto d’Ascoli, muore 69enne di Monteprandone.

20 A14, dal 21 luglio viabilità a due corsie sul tratto Piceno e Fermano in entrambe le direzioni.

20 Al via il Premio Libero Bizzarri a San Benedetto.

21 Riciclaggio e tratta di donne: arresti della Polizia anche a San Benedetto, Ascoli, Martinsicuro e Grottammare.

21 500 anni dalla nascita di Papa Sisto V, via libera dalle Marche per eventi a Grottammare e Montalto

22 Acquaviva Picena in lutto, è scomparso Renato Cameli.

23 Samb, Pietro Fusco resta il Direttore Sportivo della Samb: arriva il rinnovo.

23 Uci Cinemas lascia il Palariviera di San Benedetto, si smontano le insegne.

24 Incidente stradale nella notte sulla Bonifica vicino Maltignano: muore una 63enne.

25 Tragedia vicino ad Acquasanta, si ribalta ruspa: muore 56enne.

26 Festa della Marina, mega torciata dei tifosi della Samb al Molo Sud.

27 Anastasio e Gio Evan in concerto a Ripatransone, per il 17 Festiva, il 6 e 7 agosto.

27 La Samb si radunerà a Massignano e svolgerà dal 17 al 31 agosto il ritiro pre-campionato 2020-21.

30 A14, dal 31 luglio via tutte le restrizioni. Marche-Abruzzo a due corsie per senso di marcia.

31 Filippo Graziani in concerto a San Benedetto del Tronto, al Paese Alto.

31 L’Ascoli Calcio perde in casa, al Del Duca, l’ultimo turno del campionato di Serie B contro il Benevento di mister Filippo Inzaghi (promosso in A) per 4 reti a due ma resta fra i Cadetti grazie alle sconfitte di Pescara e Perugia che si affronteranno ai Play-Out (in C andranno gli umbri). Il Picchio chiude un torneo travagliato al 14° e conquista la salvezza.

AGOSTO

2 Tragedia al Gran Sasso, muore centauro di San Benedetto. La vittima è il 26enne Giulio Mestichelli.

6 Regionali, Matteo Salvini torna nel Piceno: visite a Grottammare e Cupra Marittima.

6 Maxi Lopez alla Samb. Il noto centravanti argentino (ex Barcellona, Catania, Milan, Udinese, Chievo, Torino, Crotone) approda in Riviera e vestirà la casacca rossoblu.

8 Samba Village a Stella di Monsampolo, arriva l’accordo. Campo, spogliatoi, una sala stampa/riunioni, una palestra e una sala medica a disposizione dei rossoblu.

9 Ex Scuola Curzi, la protesta: “24 alberi abbattuti per 20 appartamenti. Vergogna!”.

11 San Benedetto Film Fest, il film-maker Stefano Corona vince il premio al miglior corto nell’ambito del progetto comunale contro la violenza.

12 Samb, Serafino subentra nella gestione del Riviera delle Palme: accordo col Comune di San Benedetto.

14 Vigilia di Ferragosto: spiagge chiuse e niente falò. Aumentano i controlli nei locali per il rispetto delle norme anti-Covid. Risalgono i contagi, anche nel Piceno.

14 Grottammare, muore Gabriele Brancatelli.

14 Area Vasta 5: “Tamponi obbligatori per coloro che rientrano da Spagna, Grecia, Croazia e Malta”. Le vacanze estive danno linfa al Coronavirus. Il Piceno risulterà più colpito rispetto alla prima ondata con tanti contagi e purtroppo anche decessi nei mesi successivi.

16 Covid, discoteche chiuse: il Governo ha deciso. Mascherine dalle 18 alle 6 nei luoghi e locali aperti al pubblico dove si creano assembramenti.

17 Scomparsa a 93 anni Luigina Oddi. La “Giggina” delle noccioline “Calde Calde”.

20 Regionali, Giorgia Meloni a San Benedetto con “show” dei paracadutisti.

22 Scuola, nelle Marche dal 24 agosto test seriologici per Covid gratuiti per insegnanti e personale scolastico.

22 Incidente stradale sulla Salaria ad Acquasanta, muore 52enne di Ascoli.

24 L’ex Samb Adriano Bonaiuti al Torrette dopo grave incidente in bici. Verrà dimesso diverse settimane dopo.

24 Samb, al via i lavori al Riviera delle Palme per il nuovo manto erboso: il costo totale a carico di Serafino è di 600 mila euro.

24 Davide Dionigi non è più l’allenatore dell’Ascoli Calcio, ufficialmente sollevato dall’incarico dalla società bianconera.

25 Valerio Bertotto è il nuovo mister dell’Ascoli Calcio.

26 L’ex capitano della Samb, Francesco Rapisarda, saluta i rossoblu e approda alla Triestina.

27 Scomparso a 67 anni il grande rugbista sambenedettese Pierluigi Camiscioni.

29 A Grottammare 5 ragazzi di Castignano in difficoltà al largo, salvataggio imperioso dei bagnini, premiati nei giorni successivi dai due Comuni.

29 Caporalato e manodopera clandestina nel Piceno, oltre trenta indagati nell’operazione “Arcipelago” dei carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli.

30 Cadavere alla Sentina, in spiaggia, a Porto d’Ascoli, si tratta di una ragazza. Indagini in corso.

31 Lutto in Riviera per la scomparsa di Valerio Amabili.

SETTEMBRE

1 Cadavere alla Sentina, è una ragazza straniera originaria della Repubblica Ceca di 17 anni. Si cerca il compagno, stessa nazionalità, probabilmente disperso in mare.

3 Recuperato un cadavere al largo di Giulianova: si tratta di Tomas Cerveny, 40 anni, scomparso da Martinsicuro diversi giorni fa insieme alla compagna Marketa Adamkova, la ragazza ritrovata morta alla Sentina. I due, originari della Repubblica Ceca, probabilmente sono state vittime di un tragico incidente in mare.

5 Roma batte Samb 4-2 a Trigoria in amichevole. Doppietta Maxi Lopez, in gol Veretout, Perotti e Mkhitaryan.

9 Miss Marche 2020, vince la 24enne grottammarese Lea Calvaresi.

10 Malore per il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Viene ricoverato per precauzione prima al Mazzoni di Ascoli, successivamente al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Rientrerà a pieno regime un mese dopo.

11 Regionali, Luigi di Maio a San Benedetto del Tronto per confronto con i cittadini.

11 Il progetto della Curva Nord per il Ballarin, il comitato “Il Ballarin. La Fossa dei Leoni” svela alla cittadinanza di San Benedetto la loro idea di riqualificazione dell’ex stadio e dell’area.

13 Ballarin, il comitato di Fabrizio Marcozzi svela il progetto alla città in un incontro pubblico: “Ballarin-la Porta della Città, un Parco inclusivo sul Mare”.

14 Si svolge la Tirreno Adriatico a San Benedetto dopo il rinvio di marzo: vince la tappa Filippo Ganna. Competizione a Simon Philip Yates.

14 Rientrano gli alunni a scuola in tutto il Piceno dopo lo stop di marzo a causa dell’emergenza Covid con mascherina e distanziamento sociale. Ma le lezioni in presenza, specialmente per le Superiori, dureranno poco e la didattica a distanza tornerà a singhiozzi in molti plessi, causa seconda ondata Coronavirus.

21 Stefano Colantuono ha firmato con la Samb: sarà Direttore Tecnico.

21 Francesco Acquaroli, centrodestra, è il nuovo presidente della Regione Marche subentrando a Luca Ceriscioli. Sconfitto il candidato di centrosinistra, Maurizio Mangialardi.

21 Lutto a Cupra e in Riviera per la morte del dottor Filippo Murri. Aveva 69 anni.

22 Scomparso l’imprenditore sambenedettese Tiziano Campanelli.

23 Roberto Luciani è il nuovo sindaco di Cossignano. Sara Moreschini confermata prima cittadina di Appignano del Tronto.

23 Alessandria batte Samb 3-2 in Coppa Italia. A segno Nocciolini e Panaioli. Espulso Maxi Lopez. Rossoblu eliminati al primo turno della competizione nazionale.

23 Roccafluvione perde Rosa Fedeli, storica ristoratrice. Aveva 86 anni.

27 La Samb stecca l’esordio nel campionato di serie C 2020-21: sconfitta per 2-0 in casa del Carpi. Espulso D’Ambrosio.

29 Tornano i ricoveri Covid al Madonna del Soccorso di San Benedetto, sia in Terapia Intensiva sia in Semi.

OTTOBRE

1 Gran Pavese Rossoblù a tutti i sanitari del Madonna del Soccorso per l’emergenza Covid. Premiati anche il neurochirurgo Luca Massimi, sambenedettese che opera al Policlinico “Gemelli” di Roma. Per il sociale, la sezione Avis, per l’imprenditoria marinara, Giambattista Crescenzi, detto ‘Lu ‘nglese’ e per la cultura e lo spettacolo, l’attrice Gianna Serra.

1 Emozioni, teatro e colpi di scena: grande successo per il primo “Memorial Mario Lanciotti” a Grottammare.

4 Marche, mascherina anti-Covid obbligatoria anche all’aperto in presenza di assembramenti.

4 Samb-Gubbio 2-1. Nocciolini e Maxi regalano i primi tre punti ai rossoblu in campionato.

6 Malore fatale in strada, muore 63enne di Macerata a Centobuchi. Si era trasferito a Monteprandone dopo il sisma 2016.

7 Samb, esce il nuovo inno scritto e cantato direttamente dal Patron Domenico Serafino: “Samba oh Samba, sono pazzo di te”.

10 Inaugurato il Monumento Geneviève a San Benedetto in prossimità del giardino Nuttate de Lune.

10 Una targa a San Benedetto in ricordo di Farnush Davarpanah all’inizio del “suo” lungomare.

11 Festa del Patrono a San Benedetto in tono minore causa emergenza Covid. Iniziative religiose per San Benedetto Martire ma senza processione. Eventi “chiusi” con prenotazione al Paese Alto.

11 Nuova Piazza Stazione, inaugurazione a Grottammare.

12 Crolla cantiere sulla Statale 16 a San Benedetto, 2 feriti: uno trasportato al Torrette.

12 Covid, ecco tutte le misure del nuovo Dpcm. Stop a Movida e feste private, mascherine in casa tra non conviventi. Niente calcetto e sport amatoriali di gruppo, non professionistici.

13 Samb, il noto calciatore Ruben Botta (ex Inter e Chievo) è rossoblu dopo impedimenti burocratici. Il giocatore si allenava già da diverso tempo con la squadra.

13 Delitto Sarchiè, condanna di 3 anni e 6 mesi per Santo Seminara.

14 Pierfrancesco Troli nuovo assessore comunale di San Benedetto. Si occuperà di viabilità, trasporti, politiche giovanili, sport, decentramento e partecipazione. Francesca Lelli diventerà consigliera comunale al posto dello stesso Troli.

18 Samb, riapre a mille tifosi il Riviera delle Palme. Il pubblico non era presente allo stadio da febbraio, i rossoblu festeggiano il ritorno dei supporter con una vittoria per 2 a 0 contro il Mantova.

19 L’ex vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici di San Benedetto, Andrea Assenti diventa consigliere regionale. L’ex sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, diventa assessore regionale al Bilancio: a lui assegnate anche le deleghe inerenti sisma e ricostruzione.

20 San Benedetto in lutto, muore Adriano Aubert.

23 Mille Miglia, la mitica corsa automobilistica fa tappa nel Piceno ad Offida e Ascoli Piceno.

24 Riapre il Covid Center di Civitanova Marche.

25 Semi lockdown in Italia, ecco il decreto governativo. Bar e ristoranti chiusi alle 18, chiuse palestre e piscine, sospesi sport di contatto. Niente cinema e teatro.

27 Samb, esonerato mister Paolo Montero dopo la sconfitta casalinga contro il Modena.

28 Mauro Zironelli è il nuovo allenatore della Samb.

29 Il vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D’Ercole si è dimesso: “Mi ritiro in un monastero in Africa”. Motivazioni personali, al suo posto viene nominato Amministratore Apostolico di Ascoli Piceno il Vescovo Domenico Pompili.

31 Incidente stradale a Monsampolo del Tronto, muore un uomo di 42 anni.

NOVEMBRE

1 Protesta contro il nuovo imminente Dpcm, Polizia interviene a Porta Maggiore ad Ascoli e disperde manifestanti con fumogeni: “Manifestazione non autorizzata”

4 Marche e Abruzzo sono “zona gialla”: coprifuoco dalle 22, bar e ristoranti fino alle 18, negozi non alimentari dei centri commerciali chiusi festivi e prefestivi.

7 Corso Trieste ad Ascoli, rinvenuti resti di “Asculum” risalenti a 2 mila anni fa.

9 Abruzzo in fascia arancione dall’11 novembre. Spostamenti tra Comuni non consentiti: solo per lavoro, necessità e salute con autocertificazione.

9 Cade e batte la testa, muore 71enne ad Ascoli Piceno.

9 Revocata in Regione la delibera per l’Ospedale Unico di Spinetoli, il nosocomio specializzato non si farà.

11 Ascoli piange la scomparsa di Dino Da Costa, ex giocatore-allenatore del Del Duca.

11 Non si svolge, causa emergenza Coronavirus, la tradizionale Fiera di San Martino a Grottammare.

11 Niente San Martino ma il quartiere Valtesino di Grottammare celebra il completamento delle opere di urbanizzazione.

12 Antonio De Signoribus, di Cupra Marittima, si aggiudica il premio nazionale della Microeditoria Italiana.

15 Anche le Marche in fascia arancione.

16 Auto fuori strada tra Ascoli e Venagrande, muore Jacopo Bachetti a soli 26 anni.

17 Il Tar boccia definitivamente il Project per la piscina e condanna il Comune di San Benedetto alle spese.

18 Il Governatore Marco Marsilio anticipa la fascia rossa in Abruzzo. Spostamenti all’interno del proprio Comune limitati per necessità, salute e lavoro.

18 La famiglia Laureati vende a San Benedetto Villa, Parco e Torre Guelfa. Se ne occupa Engel & Völkers, colosso multinazionale tedesco.

19 Lutto al Rustichello di San Benedetto: è venuto a mancare Federico Mascaretti.

22 Morto Gioacchino Fiscaletti, “Fernandel”, voce di Radio Ponte Marconi. Aveva 91 anni.

24 Cadavere sulla spiaggia in Riviera: un 41enne residente a San Benedetto, probabile un malore o una fatale distrazione con caduta in acqua.

25 Centobuchi piange la scomparsa di Guerriero Neroni.

25 Muore Diego Armando Maradona, il cordoglio rossoblu di Serafino e Maxi Lopez.

25 Riconoscimento prestigioso al sambenedettese Marco Amabili dall’American Society of Mechanical Engineers.

26 Morto lo psichiatra Luciano Giorgi. Una brutta notizia per San Benedetto. Aveva 64 anni e lavorava all’ospedale di Ascoli.

27 Montalto delle Marche, 42enne trovata morta in casa. Fatale un malore.

28 Samb e Offida piangono la scomparsa di Franco Spinelli.

29 Valerio Bertotto non è più l’allenatore dell’Ascoli Calcio.

29 Delio Rossi viene nominato nuovo mister dell’Ascoli Calcio.

30 Lungomare di San Benedetto, al via i nuovi lavori. Riqualificazione di un nuovo tratto, quasi 1500 metri del lato est per arrivare alla parte già restaurata negli anni 2000.

DICEMBRE

2 Vaccino Pfzier anti-Covid, la Gran Bretagna è il primo paese a prenotare le dosi e ad avviare la campagna di vaccinazioni.

3 Dpcm Natale, stop a spostamenti tra Regioni tra il 21 dicembre e 6 gennaio. Resta coprifuoco dalle 22. Zona Rossa 24, 25, 26, 27 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Arancione 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

4 Ascoli piange la scomparsa di Achille Marcucci, ex assessore e consigliere comunale.

6 Marche tornano nella zona gialla, Abruzzo resta rossa ma Marsilio firma ordinanza per area arancione dal 7. Governo irritato.

10 Addio Paolo Rossi. “Battezzò” il Riviera delle Palme con un gol nel 1985.

10 “Caso” Luca Fanesi, la Corte di Giustizia Europea accetta il ricorso e giudicherà la correttezza del processo.

10 Incidente sul lavoro a Rotella: un operaio di Castignano, Dario Biricocoli, 56enne, purtroppo morirà cinque giorni dopo al Torrette di Ancona a causa delle gravi ferie riportate.

11 Abruzzo nuovamente in zona rossa. Polemiche fra Regione e Governo.

13 Abruzzo torna zona arancione.

15 Malore fatale alla guida di un furgone, muore 55enne a Centobuchi. La vittima è Filippo Amadio.

16 Andrea Traini si dimette da assessore alle Finanze del Comune di San Benedetto. Il sindaco Piunti non spiega le motivazioni: “Lo farò quando mi parlerà, mi ha scritto solo un messaggio”. Ipotesi candidatura alle prossime elezioni comunali per l’ex assessore.

16 Ascoli e San Benedetto piangono la scomparsa di Claudio Eleuteri, storico Vigile Urbano.

17 Grottammare in lutto, muore Gino Amabili.

17 Incidente sul lavoro a Monsampolo, muore un operaio di 44 anni. La vittima si chiamava Simone Santinelli, di Cingoli.

18 Screening di massa ad Ascoli Piceno per 6 giorni, test gratuiti per la cittadinanza tramite prenotazione.

21 Ecco la nuova Croce Verde a San Benedetto in via Petrarca, dopo 30 anni addio Ballarin.

22 San Benedetto in lutto per la scomparsa di Mimmo Del Moro.

22 Esonerato l’allenatore dell’Ascoli Calcio, Delio Rossi.

22 Premio Truentum a San Benedetto, rinviate scelta del premiato e data della cerimonia.

22 L’Anac: “La Picenambiente Spa è società a controllo pubblico”. L’autorità anticorruzione risponde a un esposto dei consiglieri di minoranza a San Benedetto presentato due anni fa, a rivelarne le conclusioni Marco Curzi e Rosaria Falco: “L’amministrazione Piunti ha sempre voluto mantenere lo status quo, non ha appellato la sentenza del Tar e non ha mai voluto esercitare il controllo sulla società”.

23 Muore il sindaco di Arquata del Tronto, Aleandro Petrucci.

23 50 anni fa la tragedia del Rodi, San Benedetto omaggia le vittime del mare.

23 La Samb vince 1 a 0 all’ultimo minuto contro il Virtus Verona grazie ad una punizione di Federico Angiulli. I rossoblu chiudono il 2020 con una vittoria e il settimo posto in classifica.

23 Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell’Ascoli Calcio.

23 Cupra Marittima, nuovo marciapiede lungo la strada San Silvestro.

24 Il Cinema Margherita di Cupra Marittima compie 60 anni. I festeggiamenti via Social.

24 Screening concluso ad Ascoli Piceno: 11572 test dal 18 al 23 dicembre, 22 casi rilevati.

25 Ladri nella notte di Natale: infrazione in due esercizi commerciali in zona Via Voltattorni a San Benedetto.

26 Ascoli Calcio in lutto, è morto Nazzareno “Zè” Agostini.

27 Covid: il primo vaccinato al Madonna del Soccorso è il Primario di psichiatria, il dottor Marco Giri.

27 Screening a San Benedetto dal 2 gennaio 2021 al PalaSpeca e al Palariviera.

28 Morto Giorgio Sgattoni, storico fotografo sambenedettese e della Samb Calcio.

28 Muore ad Ascoli Bruno Squarcia, aveva 105 anni. Giornalismo piceno in lutto.

29 Vaccino anti-Covid, oltre 8 mila dosi in arrivo nelle Marche il 30 dicembre: 975 all’ospedale di San Benedetto.

29 Nasce a Grottammare l’associazione Artistic Picenum: “Vetrina per i protagonisti del territorio”.

29 Covid-19, nelle Marche crescono i casi sintomatici soprattutto nel Nord. L’assessore regionale Filippo Saltamartini: “Ma senza allarmismo”.

29 Muore Enrico Marchei, storico ristoratore di San Benedetto.

30 Ascoli piange la scomparsa di don Ubaldo Leonetti, parroco di Castel Trosino e insegnate di religione.

30 Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, Cesare Spuri si congeda. Stefano Babini il successore.

30 A San Benedetto il “Centro AntiViolenza oltre il genere”: difende anche gli uomini, primo in Italia.

30 Vaccino anti-Covid, campagna di vaccinazione in Abruzzo dal 2 gennaio 2021.

30 “Il 2021 dovrà essere l’anno del decollo definitivo della ricostruzione post sisma 2016”. Lo dichiara il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Giovanni Legnini.

30 L’Ascoli Calcio chiude il 2020 con un pareggio per 1 a 1 ad Empoli, al Castellani. Picchio ultimo in classifica ma secondo risultato utile di fila per mister Sottil dopo la vittoria all’esordio, al Del Duca, per 2 a 0 contro la quotata Spal.

30 Da marzo, inizio dell’emergenza Covid, nelle Marche sono decedute 1571 persone (908 uomini e 663 donne). 132 i decessi nel Piceno. Il 95.5% delle vittime aveva pregresse patologie, età media sugli 81 anni. Sempre da inizio emergenza Covid, fine febbraio/inizio marzo sono stati 40921 i casi registrati nelle Marche su 311670 tamponi analizzati. Questi dati sono stati rilasciati dal Servizio Sanità Marche e fanno riferimento al 30 dicembre.

