Intervista di Mauro Scipioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Seconda puntata della nostra rubrica “Cuore da Ex“. Dopo bomber Cristian Pazzi il nostro Mauro Scipioni ha intervistato un altro attaccante, Michele Sergi, attaccante della Samb nei due campionato, entrambi vittoriosi, di Serie D nel 2000-01 e in C2 nel 2001-02. Oggi Sergi vive nella sua città, Galatina, in Puglia.

Nell’intervista Michelone Sergi ha salutato la tifoseria rossoblu e i tanti tifosi con i quali continua a sentirsi da vicino, gli aneddoti con Luciano Gaucci, presidente della Samb all’epoca, gli ex compagni di squadra tra cui anche Stefano Colantuono, che divenne poi allenatore fino alla cavalcata trionfale dei play off vinti a Parma davanti a 7 mila tifosi sambenedettesi.

Nella foto Luciano Gaucci con il tifoso “Scintilla”, alle sue spalle Michele Sergi con maglia verdina, marzo 2002, ristorante “Da Tato”.

