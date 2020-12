Tanti i ricordi affrontati da Pazzi in questa intervista, un viaggio dal suo passato rossoblu al presente, sempre vicino ai colori della Samb, come dimostra il disegno alle sue spalle

di Mauro Scipioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con Cristian Pazzi, indimenticato bomber rossoblu, inizia la rubrica di Riviera Oggi “Cuore da Ex”, coordinata dal nostro Mauro Scipioni.

Pazzi ha giocato con la Samb in tre campionati di Serie D, dal 2011 al 2013, realizzando 34 gol in 62 presenze. Nell’ultimo campionato è stato tra i trascinatori della Samb di Palladini alla conquista della Serie C, sforzo purtroppo annullato dalla mancata iscrizione dell’estate successiva a causa di vicende societarie che impedirono l’iscrizione.

Tanti i ricordi affrontati da Pazzi in questa intervista, un viaggio dal suo passato rossoblu al presente, sempre vicino ai colori della Samb, come dimostra il disegno alle sue spalle durante l’intervista di Scipioni.

Nelle prossime settimane ascolteremo altri ex del passato recente o lontano della Samb.

