GROTTAMMARE – Il Grottammare Calcio inizia a programmare la prossima stagione comunicando il nuovo direttore tecnico, che sarà Cristian Pazzi, e il nuovo allenatore, Emanuele Poggi. Di seguito i comunicati del club.

“La S.S.D. Grottammare Calcio annuncia il primo, importante tassello in vista della stagione 2023/24. La direzione tecnica della Prima Squadra e del Settore Giovanile è affidata a Cristian Pazzi. “Sono felice e orgoglioso della nomina – dichiara il nuovo direttore tecnico Pazzi – c’è tanto lavoro da fare per ripartire al meglio, dopo la delusione vissuta negli ultimi due anni. Società e dirigenza hanno le idee chiare sulla strada da percorrere per tornare dove merita il Grottammare Calcio”.

“La S.S.D. Grottammare Calcio comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra è Emanuele Poggi. Poggi può vantare un solida esperienza tra Promozione e Prima Categoria avendo guidato le prime squadre di Montecosaro, Corridonia e nell’ultima stagione il Loreto. A pesare sulla scelta anche la vasta esperienza che il tecnico può vantare nel settore giovanile, avendo ricoperto sia il ruolo di allenatore che di Responsabile Tecnico. “Sono orgoglioso di poter allenare in una piazza importante come quella del Grottammare. Mi getto in questa avventura con la stessa voglia di rivalsa e di fare bene che contraddistingue la società: affronteremo un campionato difficile, occorre lavorare a testa bassa per riscattare gli ultimi risultati deludenti e far gioire i nostri tifosi”.