SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grave lutto per la città di San Benedetto.

Oggi, 28 novembre, è morto Franco Spinelli, magazziniere-giardiniere della Samb per un un decennio negli anni 2000 fino a pochi anni fa.

“Originario di Offida, ma conosciutissimo nella vallata, uomo dal carattere burbero, ma con un cuore d’oro, ha vissuto il Riviera delle Palme come fosse casa, e per la Samb ha dato tanto – si legge in una nota diffusa in serata dal Club – Negli ultimi anni per motivi di salute era ospite del centro primavera. Oggi ci ha salutato e noi diamo un abbraccio ai suoi cari mentre lui, da lassù, continuerà a seguire la sua Samb. Ciao Franco”.

La redazione di Riviera Oggi si unisce al cordoglio.

