SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Conferenza pre-match per l’allenatore della Sambenedettese Mauro Zironelli.

Domenica pomeriggio alle 15, al Riviera Delle Palme, i rossoblù affronteranno il Legnago, formazione veneta neopromossa in Lega Pro grazie al ripescaggio nel campionato scorso.

Squadra ben conosciuta da mister Zironelli, che quest’anno l’ha già seguita due volte: “Sono molto fisici, attuano un buon pressing, ma noi dobbiamo concentrarci soprattutto su noi stessi, cercando di fornire una prestazione migliore di quella col Ravenna, dove non abbiamo avuto la fluidità mostrata con la Vis Pesaro e nella prima mezz’ora col Perugia. Stiamo andando a sprazzi. Sto cercando soluzioni in corsa non avendo avuto la possibilità di fare la preparazione”.

“So che San Benedetto è una piazza esigente” continua il mister, “me ne parlava Manfrin, quando giocavamo insieme. E’ una cittadina bellissima e calcisticamente molto calorosa. Il pubblico e la sua spinta ci mancano. Però ho sentito fin troppe critiche nei confronti del Presidente. Solo un eroe può, soprattutto in tempo di Covid, acquistare una società di Lega Pro e pronti via rifare il manto erboso, creare un centro per gli allenamenti, e via dicendo. Vuole costruire qualcosa, è chiaro. Tenetevelo stretto”.

“Le aspettative sono alte, lo capisco, ma essere delusi e pensare che avremmo vinto a mani basse la serie C è sbagliato. Ci sono squadre più attrezzate di noi” continua, “ci serve tempo, dobbiamo migliorare sotto molti aspetti. La rosa c’è e a gennaio di sicuro al Presidente non chiederò altri giocatori. Non posso pretendere altri sforzi, ma solo ringraziare per ciò che ho a disposizione”.

Il Legnago è una squadra ostica in trasferta, in 5 uscite dal Veneto ha raccolto 5 pareggi. “Non dobbiamo guardare troppo alle statistiche degli altri, ripeto, dobbiamo pensare in primis a noi stessi e a fare bene le nostre cose. Dobbiamo essere più propositivi e meno schematici e mettere quel qualcosa in più. Più coraggio, indipendentemente dal modulo. E serve più compattezza. A Ravenna è mancata proprio al 91esimo dove non eravamo messi bene e siamo stati puniti. Abbiamo visto solo a tratti quello che voglio, dobbiamo farci vedere di più, essere più coraggiosi e più propositivi, ma non solo in fase offensiva, ma anche in fase di costruzione”.

In attacco, a parte Bacio Terracino, sono tutti a disposizione: ” Sì, per la prima volta ho più opzioni. Maxi Lopez partirà dall’inizio. Dobbiamo cercare di attaccare meglio la porta avversaria. Abbiamo pochi giocatori in grado di attaccare la profondità e molti che vengono incontro a cercare palla. Per andare al tiro più spesso dobbiamo quindi portare la palla più avanti con la manovra, senza cercare troppo i lanci lunghi. E come già detto serve un po’ di coraggio in più, che ci dia quell’imprevedibilità di cui abbiamo bisogno”

Come detto Bacio Terracino indisponibile, gli altri? “Anche Scrugli e Goicoechea non saranno del match. Quest’ultimo avrebbe giocato dall’inizio. Gliel’avevo già comunicato, volevo premiarlo per l’impegno. Nonostante sia quello che parla peggio italiano si sta inserendo benissimo, a dimostrazione che il linguaggio del calcio è universale”.

Appuntamento a domani per la diretta del match.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.