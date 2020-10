Parola al mister dopo la sconfitta in casa contro il Modena:”Samb meno brillante nel gioco dello scorso anno? Le caratteristiche dei giocatori sono diverse. Non mi sento in discussione”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Montero parla dopo la sconfitta per 2-0 contro il Modena in casa: “Io non ho visto una brutta Samb, prima del loro gol pensavo che potevamo andare in vantaggio e invece loro sono ripartiti e sono andati in vantaggio”.

“Nel primo tempo è stata una partita alla pari mentre nel secondo tempo siamo partiti bene e nel miglior momento nostro loro ci hanno colpiti” continua il mister. “Samb meno brillante nel gioco dello scorso anno? Le caratteristiche dei giocatori sono diverse. I terzini? Fino al gol hanno fatto bene. Tolto Maxi perché ha giocato molto e Lescano poteva dare freschezza”.

In chiusura: “Mi sento in discussione? L’umore della gente non dipende da me. Io non mi sento in discussione, la domanda è da fare alla dirigenza”.

