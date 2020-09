SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le indagini del grave fatto accaduto domenica 30 agosto in Riviera potrebbero essere ad una svolta importante.

Secondo indiscrezioni la ragazza rinvenuta cadavere alla Sentina, a Porto d’Ascoli, potrebbe essere una turista straniera proveniente dalla Repubblica Ceca, età dai 20 ai 30 anni.

Sempre secondo indiscrezioni, la vittima alloggiava in un appartamento a Martinsicuro insieme ad un ragazzo: di quest’ultimo, però, non ci sono più tracce. C’è il forte timore che sia anche lui affogato in mare come la ragazza.

Nel frattempo la Procura di Ascoli ha avviato contatti con l’ambasciata e Consolato della Repubblica Ceca, disponendo ricerche in mare del ragazzo da parte di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza. Dall’alba di oggi le coste tra Marche e Abruzzo sono monitorate dai militari, ricerche non facili a causa del maltempo di questi ultimi giorni.

Oggi, primo settembre, dovrebbero arrivare i risultati dei primi riscontri medici sul cadavere della ragazza.

Al momento del ritrovamento la vittima (alta, capelli lunghi e scuri) indossava un costume da bagno nero e degli orecchini. Presentava due ferite alla coscia, forse causate dall’impatto con un’elica o un altro oggetto in mare.

L’autopsia sarà eseguita il 2 settembre.

