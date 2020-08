SENTIERI DEL GUSTO – Le colline Picene sembrano un ritratto a olio con i loro colori e le loro meraviglie che nascondono, una dopo l’altra, percorrendo il territorio da Sud a Nord. Nella parte settentrionale della Provincia di Ascoli Piceno c’è la meravigliosa zona di Montefiore dell’Aso, borgo posto a strapiombo sulla cresta che divide le valli dell’Aso e del Menocchia, a 412 metri sopra il livello del mare.

Proprio fra le colline di Montefiore, in contrada Aso 159, nasce l’eccellenza della cantina Vini Centanni, che è partner di Riviera Oggi e del suo progetto “Sentieri del Gusto”, nato per valorizzare l’enogastronomia locale. L’azienda, che porta avanti una tradizione di viticoltura lunga ben tre generazioni, è attenta all’ecosostenibilità e proprio per questo motivo si fregia della Certificazione Biologica. Con metodo Bio, la cantina produce vini autoctoni come il Pecorino di Offida oppure il classico Marche Rosso. Di particolare interesse è la linea “Puro Centanni”, un bianco e un rosso che l’azienda produce con un metodo che va oltre il biologico. Nei due vini, infatti, un Falerio Pecorino Doc e un rosso che ha un blend di Sangiovese, Merlot e Montepulciano, non troverete presenza di solfiti. Per approfondire la conoscenza di questa fantastica azienda visitate le pagine Instagram e Facebook di Vini Centanni, il loro sito vinicentanni.it oppure telefonate in azienda per info e degustazioni al numero 0734-938530.

Scrivi “Vini Centanni” su whatsapp al numero 0735 585706 o partecipa ai contest di Piceno Oggi e Riviera Oggi sulle pagine Instagram eFacebook. Ogni settimana puoi ricevere in regalo una degustazione di vini per due persone con visita guidata alla cantina, che si trova a Montefiore dell’Aso, in Contrada Aso 159.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.