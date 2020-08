SENTIERI DEL GUSTO – Ripatransone, situato su un alto colle che domina il piceno dai suoi quasi 500 metri d’altezza e breve distanza dal mare Adriatico (12 km), è fra i centri più antichi della provincia, nella quale possiede anche uno dei territori comunali più estesi.Si tratta di una città d’arte con numerosi musei , chiese e architetture civili antiche e di pregio.

In questo contesto di un paese in cui la produzione di olio e vino sta crescendo da anni nasce la cantina dei Colli Ripani che aderisce al nostro progetto “Sentieri del Gusto” e che ogni settimana regala a voi lettori una bottiglia di “Capitolo 1”, un vino bianco Passerina Igt dal colore giallo paglierino, profumo floreale e fruttato con note di mela verde. Per portarti a casa la bottiglia basta partecipare ai nostri contest sui social di Riviera Oggi e Piceno Oggi (Facebook e Instagram) oppure scrivere “Colli Ripani” al numero WhatsApp 0735-585706. Il contest è inserito anche su Riviera Oggi Estate, il settimanale del turista che trovi in edicola e nelle migliori strututre ricettive del territorio.

In ogni attività, la Cantina e i Colli Ripani si uniscono in un legame sempre più stretto. Grazie al luogo in cui sorge, la Cantina trova nella sua casa la risposta ad una chiara esigenza: versare in un calice non del semplice vino ma un racconto capace di farsi ricordare. Visita il sito dell’azienda colliripani.com e le sue pagine facebook e instagram. Per contatti 0735 9505.

