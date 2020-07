L’Azienda Agrituristica Olivicola Biologica Conca d’Oro mette in palio ogni settimana una bottiglia di Olio E.V.O. Bio da 0,75 lt e una degustazione per due persone tra gli ulivi dei loro fantastici prodotti. Scopri come vincere i suoi regali ogni settimana nell’ambito del nostro progetto Setnieri del Gusto

Nelle colline Picene, adagiato alle pendici del Monte dell’Ascensione e caratterizzato dagli scenografici calanchi, sorge uno dei borghi più suggestivi e ricchi di storia di tutto il Piceno: stiamo parlando di Appignano del Tronto, che nasconde perle come la chiesa di San Michele Arcangelo, San Giovanni Battista dove è oggi esposto il reliquiario con la croce gemmata del XIII, il Santuario di Madre Maria, San Vincenzo, San Gioacchino ed Anna e Santa Maria del Piano Santo, ultimamente tornata a splendere grazie ad un accurato restauro, conserva al suo interno il trecentesco affresco dell’Incoronazione della Vergine.

Il territorio, un tempo fiorente centro agricolo per la produzione di olio, vino e grano, si è specializzato oggi nella coltivazione dell’ulivo il cui rinomato olio continua ad essere esportato come nei secoli passati. La posizione geografica tra i vicini monti ed il vicino mare, il suggestivo manto vegetale degli ulivi rendono Appignano luogo desiderato di soggiorno a chi cerca quiete e riposo.

In questo contesto sorge l’Azienda Agrituristica Olivicola Biologica Conca d’Oro, incrementata da Alessandro Alessandrini che in oltre 35 anni è arrivato a coltivare ben 13mila ulivi, producendo Olio Extra Vergine di Oliva Biologico Certificato, estratto dalle proprie olive nel moderno Frantoio aziendale a km 0.

È inoltre possibile godere della bellezza e della quiete di questa zona pernottando e rilassandosi presso il b&b. Conca d’Oro è fra le eccellenze del nostro territorio che aderisce al progetto “Sentieri del Gusto”. Con loro puoi RICEVERE IN REGALO ogni settimana una bottiglia di Olio E.V.O. Bio da 0,75 lt e una degustazione per due persone tra gli ulivi dei fantastici prodotti dell’azienda agricola. Per AGGIUDICARTI IL PREMIO SCRIVI “Conca d’Oro” su WhatsApp al numero 0735-585706 o segui i nostri social ogni settimana. Un lettore a settimana verrà contattato dalla nostra redazione per ritirare il regalo. Per visite, degustazioni, pernottamenti o acquisti in Azienda e consegne a domicilio potete contattare il 333-7818703 (anche via WhatsApp), lo 0736-86326, mandare una mail a agriturismo@concadoro.com oppure visitare il sito www.concadoro.com

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.