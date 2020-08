Il difensore classe ’93 si lega ai colori per altre due stagioni. Le parole del calciatore, del presidente Domenico Serafino e del Ds Pietro Fusco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive, su base biennale, del calciatore Giacomo Biondi.

“Sono molto contento di essere ancora alla Samb – afferma il numero 2 rossoblu – E’ stata la mia prima scelta e sono davvero entusiasta di vestire ancora questa maglia. Mi sono trovato molto bene con il gruppo dello scorso anno, con mister Montero e con il direttore sportivo Pietro Fusco con i quali avrò la fortuna di lavorare anche quest’anno. Il presidente ci ha sostenuto sin da subito e sapere che anche lui ha voluto la mia riconferma è per me una grande soddisfazione”.

“Ho visto in Biondi un grande attaccamento alla maglia – ha detto il presidente Domenico Serafino – Una grande grinta nella gara dei playoff con il giusto approccio e non ho avuto nessun dubbio sulla sua riconferma”.

“Giacomo rispecchia i valori di questa proprietà – aggiunge il Ds Pietro Fusco – e con l’attaccamento alla maglia che ha sempre dimostrato si è guadagnato la riconferma”.

“Gli obiettivi – conclude Biondi – sono certamente quelli di fare meglio dell’anno scorso. Poi un sogno ce l’avrei, ma lo tengo per me: dico solo che per realizzare questo sogno bisogna lavorare e impegnarsi dando tutto”.

