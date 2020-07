RIPATRANSONE – Billy Costacurta e Martina Colombari a Ripatransone.

La scorsa settimana il campione del Milan e della Nazionale, ora opinionista Sky, e l’attrice-showgirl, già Missi Italia, hanno accompagnato il loro figlio Achille a sostenere gli esami di idoneità presso l’Istituto Paritario di Ripatransone.

“Oltre alla graditissima sorpresa è stata grande la soddisfazione per tutto lo staff certamente gratificato dalla scelta effettuata dalla famiglia Costacurta di rivolgersi agli Istituti Paritari condividendone il progetto educativo – si legge in una nota del plesso – La Scuola Paritaria LO.VI.S.S. opera da alcuni anni sul territorio delle province di Ascoli Piceno e Fermo con gli indirizzi tecnici (AFM, CAT e Turismo) e liceali (Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane anche opzione economico sociale) e si caratterizza per un forte dinamismo ed uno specifico adattamento didattico alle esigenze degli alunni maggiormente manifestati quest’anno durante l’emergenza sanitaria Covid-19 per superare la quale sono stati adottati strumenti innovativi che hanno consentito agli allievi di raggiungere gli obiettivi prefissati con risultati eccellenti”.

