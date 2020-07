Qui tutte le notizie di ieri, 25 luglio

ORE 19.30 PROTEZIONE CIVILE

Nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese, sono risultate contagiate altre 274 persone. I casi totali salgono così a 245.864. Il totale delle vittime sale a 35.102, di cui 5 nelle ultime 24 ore. Il totale dei guariti sale invece a 198.320: altre 128 persone hanno lasciato l’ospedale nelle ultime 24 ore. Sono 12.442 in Italia gli attualmente positivi. Mentre sono ancora ricoverate in ospedale 731 persone, di cui 41 in terapia intensiva. Sono 11.670 le persone in isolamento domiciliare. Sono stati effettuati 51.671 test nelle scorse ore, il totale dei tamponi eseguiti dall’inizio del monitoraggio sale a 6.520.046, mentre sono 3.897.818 i casi testati.

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi nelle ultime 24 ore.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 26072020 ore 18

ORE 15.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il punto della situazione in Regione nelle ultime 24 ore.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 26072020 ore 12

Nei giorni scorsi sono stati accertati nella provincia di Pesaro-Urbino 2 nuovi casi Covid-19 positivi che hanno richiesto approfondimenti epidemiologici dovuti all’ampio numero di contatti individuati.

Il primo paziente, sintomatico, ha partecipato ad una cena con altre 30 persone, tutte ora in isolamento domiciliare. I tamponi diagnostici hanno accertato che nessuno dei contatti è positivo.

Per quanto riguarda il secondo paziente, rilevato con tampone positivo a Rimini, ma residente nelle Marche, sono stati analizzati 70 tamponi, effettuati su contatti che avevano partecipato alla stessa festa in un locale. I tamponi, refertati ieri, hanno accertato la presenza di 5 casi positivi.

In seguito a queste indagini epidemiologiche e al normale iter del percorso nuove diagnosi, il Gores ha dunque comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 938 tamponi: 528 nel percorso nuove diagnosi e 410 nel percorso guariti.

I positivi sono 7, tutti nella provincia di Pesaro Urbino. Di questi, 5 sono l’esito degli approfondimenti epidemiologici sui contatti della persona risultata positiva nei giorni scorsi, che aveva partecipato alla festa nel locale, e 2 sono persone risultate positive in seguito a controllo in rientro dall’estero.

0 casi nel Piceno e nelle altre province marchigiane nelle ultime 24 ore.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 26072020 ore 9

