GROTTAMMARE – In programma una settimana di grandi film sulla costa Picena.

Il Cinema Margherita prosegue con la sua programmazione estiva, sia in Giardino, a Grottammare (presso il Comune), che in sala, a Cupra Marittima.

L’ultima settimana di luglio offre una programmazione ricca di titoli importanti da non perdersi. Si inizia con I miserabili, un’attesissima nuova uscita, vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes 2019, si prosegue con Odio l’estate, il nuovo film con Aldo, Giovanni e Giacomo. 1917 è l’ultimo film di Sam Mendes, ambientato durante la Grande Guerra, vincitore di tre Premi Oscar. Giovedì 30 sarà una serata speciale, infatti a presentare Un figlio di nome Erasmus saranno presenti in sala il regista Alberto Ferrari il co-seneggiatore Cristiano Macrino e le attrici Valentina Illuminati e Elena Vanni, il film è una nuova uscita. Si prosegue con il film vincitore del Gran premio della giuria al Festival di Venezia 2019, L’ufficiale e la spia, pellicola che Polanski ha girato sul caso Dreyfus. Sabato si proietta il film più atteso della stagione cinematografica appena trascorsa, Tolo Tolo, l’ultimo film di Checco Zalone che ha saputo spiazzare gli spettatori e offrire un ottica diversa sul proprio lavoro. Ema infine è un’ANTEPRIMA, che sarà proiettato nella lingua spagnola originale con I sottotitoli in Italiano, il film ha partecipato al Festival di Venezia 2019 aggiudicandosi i premi Arca CinemaGiovani al miglior film e Unimed.

Di seguito la programmazione completa.

Grottammare lunedì 27 luglio – I Miserabili di Ladj Ly.

Grottammare martedì 28 luglio – Odio l’Estate di Massimo Venier.

Grottammare mercoledì 29 luglio –1917 di Sam Mendes.

Grottammare giovedì 30 luglio – Un figlio di nome Erasmus di Alberto Ferrari. – Il regista e Valentina Illuminati, attrice, saranno presenti in sala.

Grottammare venerid 31 luglio – L’Ufficiale e la Spia di Roman Polanski.

Grottammare sabato 1° agosto – Tolo Tolo di Checco Zalone.

Cupra Marittima sabato 1° e domenica 2 agosto – Ema di Pablo Larraín. – Anteprima – Versione in lingua originale spagnola con sottotitoli in Italiano

Il nuovo schermo rende l’ambiente di Cinema in Giardino più accogliente e coinvolgente.

Saranno scrupolosamente seguite tutte le misure anti-covid. Oltre al gel per mani e alla distanza di sicurezza, si dovrà indossare la mascherina fino al posto assegnato dagli operatori per poi toglierla una volta raggiunta la propria sedia. Si richiederà all’ingresso una registrazione (nome, cognome, telefono e/o email), per la tracciabilità richiesta dalla normativa e un’autocertificazione per sedersi con i congiunti. Ci sono posti da uno, da due e da tre. C’è qualche regola in più, ma la magia è garantita.

Si possono acquistare i biglietti alla cassa dalle 20.30 prima delle proiezioni oppure on line senza costi aggiuntivi su www.cinemamargherita.com – www.cinemaingiardino.it

ingresso intero euro 5,50 – ridotto euro 4,50

ingresso prima visione intero euro 7 – ridotto euro 5

abbonamento euro 20 per 5 spettacoli incluse prime visioni e anteprime

In caso di pioggia a spettacolo iniziato il biglietto non verrà rimborsato

In caso di pioggia le proiezioni de Il Cinema in Giardino avverranno al Margherita di Cupra Marittima. Comunicheremo il cambio sede alle 19,30 sui nostri canali.

Info: tel 0735.778983

www.cinemamargherita.com

www.cinemaingiardino.it

Manda un ‘ok’ al 391.7156986 e ricevi tutte le info sullo smarphone

