Qui tutte le notizie di ieri, primo luglio.

SCORRI SOTTO PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DI OGGI

___________________________________________________________________________________________

ORE 19 PROTEZIONE CIVILE

Sono 30 i nuovi decessi (ieri 21), 34.818 in totale. Attualmente sono 15.060 i positivi (-195, ieri -308), di cui 82 (-5) in terapia intensiva, i pazienti dimessi e guariti sono 190.717 (+366, ieri +469). I contagi totali sono 240.961 (+201, ieri +187).

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Gores arancio 02072020 ore 18

ORE 16 “Cinema in Giardino” torna a Grottammare e a Cupra: il regista Aurelio Grimaldi all’inaugurazione

ORE 15 Emergenza Covid, Cgil Marche avvia indagine su misure di sicurezza adottate dalle aziende

ORE 14.30 Il Comune di Ascoli presenta il programma culturale dell’estate 2020 all’insegna della “Felicità responsabile”

ORE 14 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Il punto della situazione in Regione.

Di seguito il secondo report di giornata Gores gialla 02072020 ore 12

ORE 11 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1343 tamponi, di cui 846 nel percorso nuove diagnosi e 497 nel percorso guariti. Tre casi positivi registrati: uno in provincia di Pesaro e Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata. 0 contagi nel Piceno e pure nel Fermano.

Di seguito il primo report di giornata GORES BLU 02072020 ore 9

ORE 10.50 Dario “Dardust” Faini alla Festa della Marina il 25 luglio

ORE 10.45 Castel di Lama, salta la Fiera del Santissimo Crocifisso. Bochicchio: “Al lavoro per eventi culturali”

ORE 10.30 Festival dell’Appennino, sabato 4 e domenica 5 luglio incontro con Licia Colò e Franco Michieli

ORE 8.30 Ad Acquaviva niente sagre, mercati e Teatro in Fortezza. Sì ad eventi culturali e Fortezza aperta ai visitatori

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.