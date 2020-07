SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà un’esibizione (quasi) casalinga quella in programma fra poco più di venti giorni in Riviera per un noto personaggio musicale originario del Piceno.

Dario “Dardust” Faini sarà ospite della Festa della Marina a San Benedetto il 25 luglio.

Il noto produttore, musicista e artista ascolano sarà ospite della tanto sentita celebrazione sambenedettese in occasione del suo “Piano Solo, Lost in Space”.

“Dardust”, nato ad Ascoli Piceno, è salito, negli ultimi anni, alla ribalta della musica nazionale e non solo grazie alle collaborazioni con molti artisti musicali come Elodie, Mahmood e tanti altri.

Per San Benedetto un appuntamento culturale e musicale in un’estate contrassegnata, per forza di cose, dall’emergenza Coronavirus.

A breve saranno rivelate modalità, luogo e orario inerenti al concerto e al suo svolgimento.

