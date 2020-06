“Non è possibile che ci vogliano tre ore per percorrere in autostrada l’intera regione. Riguardo l’agricoltura, Le Marche sono all’ultimo posto nell’utilizzo dei fondi europei di sviluppo rurale” afferma il Segretario della Lega

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il leader del Carroccio lo scorso 26 giugno era ospite al ristorante Bagni Andrea di San Benedetto in vista delle prossime elezioni regionali.

La prima dichiarazione non è che una conferma riguardo la sua posizione nei confronti dell’attuale governo: “Ho fatto bene ad interrompere il sodalizio con i 5 stelle, ero stanco di occupare una poltrona e scontrarmi quotidianamente contro un muro di gomma; ricevevo un no ad ogni proposta”.

Riguardo la regione Marche, Matteo Salvini focalizza l’attenzione sui problemi che riguardano infrastrutture e agricoltura: “L’autostrada è pessima, non è possibile che per percorrere l’intera regione ci vogliano tre ore. Il dato più allarmante è che le Marche occupano l’ultima posizione nella classifica delle regioni per l’utilizzo dei fondi europei di sviluppo rurale. Probabilmente c’è qualcuno al potere che ha fatto finta di non capire”.

