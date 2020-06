Si lamentano i residenti di via Monte San Michele e Santa Lucia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Negli ultimi giorni sono giunte in redazione alcune segnalazioni di degrado e incuria presenti in alcune aree della Riviera.

Diversi lettori ci hanno comunicato che in via Monte San Michele da diverso tempo si sono ammassati vari sacchi di rifiuti e nonostante le segnalazioni fatte al Comune e alla Picenambiente, ancora nulla è stato fatto. E non viene rispettata la raccolta differenziata: “A cosa serve se nessuno la rispetta e soprattutto se nessuno la Fa rispettare?”.

Anche nella zona di Santa Lucia i residenti ci segnalano che “da settimane non vengono più svuotati i cassonetti degli sfalci e potature”.

Viene richiesto l’intervento immediato degli enti proposti.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.