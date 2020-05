SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’associazione Ambiente e Salute nel Piceno, l’Isde, nella persona della dottoressa Renata Alleva, il Comitato Stop 5G Marche, nella persona di Stefania Gagliardi e i Comitati in rete Marche, nella persona di Adriano Mei, esprimono la propria gioia e soddisfazione per l’ordinanza firmata in data 18 maggio dal Sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, con la quale si vieta l’installazione e la diffusione sul territorio comunale di impianti di SRB per telecomunicazioni con tecnologia 5G.

Di seguito le parole delle parti sociali.

“Siamo contenti che l’impegno profuso per informare e coinvolgere i cittadini e le istituzioni comunali in merito ai possibili effetti sulla salute da parte di questa nuova tecnologia abbia dato i suoi frutti, portando a questa ordinanza che è un necessario atto di tutela della salute dei cittadini di tutto il territorio Comunale.

Dopo il recente incontro pubblico on line con i Sindaci di Monteprandone, Potenza Picena e la rappresentante del Sindaco di Martinsicuro, avevamo scritto il comunicato stampa: “Comitati, Isde Comuni:prove di intesa”, per sottolineare il fatto che il confronto tra le varie componenti porta sempre a raggiungere la soluzione per far fronte ai vari pericoli, anche i più seri.

Anche questa volta è andata così.

L’ordinanza del Sindaco di San Benedetto del Tronto va ad aggiungersi a quelle dei Sindaci dei Comuni del vicino Abruzzo , del Fermano e a quella del sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini.

Speriamo che questa ordinanza sia la spinta adeguata per far si che provvedimenti analoghi siano emanati anche dagli altri Sindaci del Piceno”.

