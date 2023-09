GROTTAMMARE – Segue comunicato sottoscritto dalla famiglia Spaziani e dal comitato dei residenti della contrada di Montesecco a Grottammare.

“Allarme e preoccupazione a Grottammare da parte dei residenti della contrada di Montesecco per l’installazione di un mega traliccio che si sta costruendo, posizionato a una ventina di metri dalle abitazioni più vicine.

La mastodontica opera dovrebbe servire ad accogliere decine di antenne. I cittadini residenti esprimono forte perplessità per lo scempio paesaggistico e per la grave pericolosità dovuta alle radiazioni che sarebbero emesse dalle potenti antenne.

Ulteriori conseguenze sarebbero la relativa notevole svalutazione delle ville del finora tranquillo quartiere. In seguito forse verrà costruito un albergo al posto di quello abbandonato.

Ci si chiede come mai il mega traliccio non venga semmai posizionato accanto a quello già esistente (che rimarrà in attività) ma sia stato per esso scelto un sito vicinissimo alle abitazioni a scapito della salute umana”.