FERMO – Un anziano era stato vittima di molti furti dal 2013 fino allo scorso aprile.

Finalmente si è risaliti al responsabile: a Fermo un cittadino italiano è stato denunciato per furto aggravato e continuato per essersi introdotto più volte in una abitazione abitata da un pensionato asportando di volta in volta tutto l’oro e parte della pensione che recepiva il proprietario di casa.

I carabinieri hanno identificato, e poi denunciato, l’uomo grazie all’installazione di un sistema di videosorveglianza domestico, installato all’interno dell’abitazione.

