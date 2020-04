SCORRI SOTTO PER GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Qui le notizie di ieri lunedì 13 aprile

______________________________________________________________________________

ORE 19 410 mila mascherine in arrivo nella Regione Marche da Protezione Civile e Pio Sodalizio dei Piceni

ORE 18.20 DATI GORES Sono 19 i decessi nelle Marche nelle ultime 24 ore. Totale 746 da inizio epidemia.

Ben 417 sono i decessi a Pesaro, 158 Ancona, 97 Macerata, 57 Fermo, 10 Ascoli, 7 extra-Regione.

Patologie pregresse 94,4%.

Età media 79,7.

477 uomini, 269 donne.

Oggi un paziente covid-19 è morto all’ospedale di San Benedetto: era una donna di 77 anni di Grottazzolina, con patologie pregresse.

==============================================================================

ORE 18 CONFERENZA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli (capo Protezione Civile): oggi 2972 contagiati, totale 104291, + 675 rispetto a ieri. Scendono i ricoverati in terapia intensiva: 3186. numero pazienti ricoverati con sintomi 28011, -12 rispetto a ieri.

Decessi 602.

Guariti: 37130 in totale, oggi 1695.

Massimo Antonelli (Policlinico Gemelli): sia in Lombardia che nel Lazio, anche se con un numero di malati molto diverso, abbiamo avuto circa il 65% dei ricoverati in terapia intensiva salvati.

=============================================================================

ORE 17.30 Covid-19, oltre 24 mila chiamate Numero Verde regionale da inizio emergenza

ORE 17 Terzo settore, la Regione approva l’assegnazione di importanti risorse finanziarie per emergenza Covid-19

ORE 16.45 Coronavirus, Abruzzo: 32 contagi in più, totale di 2245. Otto decessi, 232 il numero complessivo

ORE 16.30 Baristi demoralizzati: “Ci indebitiamo per pagare le tasse”. Più speranza per le pizzerie: “Attrezzati per la consegna a domicilio”

ORE 16.15 “Pannelli che dividono ombrelloni? Impossibile, pericolosissimi. Per l’estate servono altre idee”

ORE 16 ELABORAZIONI DATI GORES Evoluzione contagiati per provincia marchigiana. In giallo vivo i giorni in cui si sono registrati zero nuovi contagi, in giallo spento i giorni in cui l’incremento è stato inferiore all’1%.

ORE 15.45 Buoni spesa a Grottammare, avviata la distribuzione. 111 tagliandi dati prima di Pasqua

ORE 15.30 “Spesa sospesa” al via a Grottammare. Quindici attività hanno detto sì

ORE 15 Centobuchi vista dall’alto il giorno di Pasquetta, guarda il filmato

ORE 14.30 Tensostruttura al Riviera delle Palme: primi tamponi da mercoledì 15 aprile

ORE 14 Carabinieri solidali, aiutano un anziano a fare un bonifico allo sportello Bancomat

ORE 13.40 DATI GORES I positivi per provincia nelle Marche: Pesaro 2195 (+14 rispetto a ieri), Ancona 1605 (+24), Macerata 837 (+3, incremento minimo registrato fino ad oggi), Fermo 363 (zero, per la prima volta), Ascoli 254 (zero).

Qui il Pdf completo GORESgiallo14042020_12

ORE 12.30 San Francesco da Paola, Capitaneria di Porto: “Siamo vicini alla gente di mare”. Niente celebrazioni a causa dell’emergenza Covid-19

ORE 11.15 Volley Angels Project, stagione chiusa per il Covid-19 ma si guarda già al futuro

ORE 11 Pasquetta, 33 sanzioni in tutto il Piceno. Più di mille accertamenti anti-Covid

ORE 10.30 L’Ascoli Calcio dona 4.500 mascherine e le consegnerà alla Protezione Civile

ORE 10 Coronavirus, da due mesi “Famiglie Numerose” senza aiuti alimentari

ORE 9.30 COSA CI DICONO I DATI DI OGGI Per la prima volta dopo oltre un mese il numero di positivi accertati è sceso al di sotto delle 50 unità in 24 ore, un numero importante che segue a due giorni consecutivi con positivi al di sotto delle 100 unità giornaliere.

Questo porta per la prima volta l’incremento di nuovi positivi accertati al di sotto dell’1% rispetto al totale.

Anche se il numero dei tamponi non raggiunge le cifre di qualche giorno fa, la percentuale odierna torna a sfiorare il 10% riguardo i tamponi positivi sul totale analizzati: è il secondo miglior dato dall’inizio dell’epidemia nelle Marche.

_____________________________________________________________________________

ORE 9.15 AGGIORNAMENTO GORES Sono 45 i positivi nella Regione Marche nelle ultime 24 ore. E’ il numero più basso in livello assoluto delle ultime settimane: per trovare altri dati inferiori bisogna arrivare al 5 marzo, quando il dato fu di 35. Allora i tamponi analizzati furono 175 mentre oggi i tamponi analizzati sono stati 436.

____

Clicca qui per tutte le notizie di ieri, 13 aprile

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.