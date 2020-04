SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via una nuova iniziativa solidale per far fronte all’emergenza Covid-19.

In questo momento storico segnato da tanta sofferenza, l’Associazione Sulle Ali dell’Amore Onlus, vicina alle famiglie in difficoltà già dal 2007, ha promosso una raccolta fondi per l’acquisto di buoni spesa da donare alle 123 famiglie assistite dall’associazione.

Il buono spesa permetterà di procurarsi quello di cui il nucleo possa avere maggiormente bisogno in questo particolare periodo di emergenza Coronavirus.

La distribuzione del pacco alimentare mensile verrà effettuata come sempre, ma a domicilio delle famiglie stesse, unitamente ad un buono spesa da consumare presso i supermercati del territorio.

“Contiamo sulla generosità e sul buon cuore di tutti, nel sentirci uniti nella lotta quotidiana contro questo “mostro” che sta portando via tante vite umane e, a tante altre, sta togliendo la dignità sprofondandole nelle sabbie mobili della povertà più assoluta” è l’appello della Onlus.

“L’iniziativa della raccolta fondi particolarmente mirata a sostenere le famiglie in questa emergenza, ha già prodotto numerose donazioni tra cui, la più importante, quella della Sassomeccanica Spa di proprietà della famiglia Caroselli Leali di San Benedetto del Tronto che ha già provveduto a donare la somma complessiva di euro 11.200 (undicimila duecento)” fa sapere Annita Piergallini, presidente dell’associazione.

“Questo gesto di grande generosità ha dato testimonianza di reale altruismo , di attenzione e rispetto verso le persone in situazione di fragilità nella drammatica realtà quotidiana. Avrei piacere che il gesto di magnanimità e di nobiltà d’animo dimostrata dalla famiglia Caroselli Leali fosse di esempio a quanti, potendolo fare, si uniranno alla catena umana che abbiamo deciso di attivare” continua Piergallini . “Ce la faremo!!! Sì, ma con l’aiuto di tutti”.

Le donazioni possono essere effettuate attraverso il seguente codice iban

IT79G 05387244 00 00 000 05 36 653

Banca Popolare Emilia-Romagna di San Benedetto del Tronto.

