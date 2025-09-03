SAN BENEDETTO – Antonio Rosetti, figlio dell’ex chirurgo sambenedettese Pietro Rosetti, recentemente scomparso, ha avviato una raccolta fondi per donare alla chirurgia un Eco Color Doppler.

Come lui stesso scrive nel messaggio presente sul sito della raccolta, questo è un progetto che sta a cuore di tutta la famiglia Rosetti. Un gesto che serve sia a fare del bene che a onorare la memoria del padre.

Clicca QUI per accedere al sito.