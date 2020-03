Sarà il Comune a pagare le quote di marzo 2020 dovute alla cooperativa che gestisce il servizio e non le famiglie. “Per quanto riguarda aprile invitiamo genitori a non versare quota in attesa di sviluppi”

MONTEPRANDONE – La Giunta Comunale di Monteprandone ha deliberato la sospensione delle rette dell’asilo nido comunale.

Sarà il Comune a pagare le quote di marzo 2020 dovute alla cooperativa che gestisce il servizio e non le famiglie.

“Per quanto riguarda il mese di aprile 2020, invitiamo i genitori a non versare la quota, in attesa dell’evolversi della situazione normativa nazionale – afferma il sindaco Sergio Loggi – E’ una decisione che abbiamo preso per non gravare sulle famiglie di Monteprandone e sui dipendenti della cooperativa, in una situazione emergenziale non solo sanitaria, ma anche sociale ed economica”.

