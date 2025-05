MONTEPRANDONE – Prosegue con determinazione l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Monteprandone a favore delle famiglie e dell’educazione nella prima infanzia. Dopo l’avvio dei lavori per il nuovo asilo nido nella zona Rustichelli, arriva un’ulteriore notizia di rilievo: è stato ufficialmente finanziato un terzo asilo nido comunale che sorgerà a Centobuchi, tra Contrada Spiagge e via Truento.

Il progetto, sostenuto grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede un investimento pari a 864.000 euro e la realizzazione di una struttura destinata ad accogliere 36 nuovi posti per bambini nella fascia 0-3 anni.

Con questa nuova struttura, Monteprandone potrà contare su una rete educativa per la prima infanzia composta da:

100 posti nell’asilo nido “L’Albero dei sogni” di Contrada San Donato;

36 posti nel futuro nido di zona Rustichelli a Monteprandone;

36 posti nel futuro nido di Centobuchi.

Un totale di 172 posti nido disponibili per le famiglie del territorio, a dimostrazione di un investimento concreto nel futuro della comunità.

“Questa decisione riflette un impegno chiaro e costante verso le giovani famiglie, sempre più numerose che scelgono di progettare il proprio futuro a Monteprandone– dichiara il Sindaco Sergio Loggi–. Il nostro obiettivo è costruire una comunità accogliente, attenta ai bisogni dell’infanzia, inclusiva e capace di guardare lontano”.

Il nuovo asilo sarà realizzato secondo criteri moderni, sostenibili e sicuri, in un contesto verde e stimolante, pensato per garantire ai più piccoli un ambiente sereno in cui crescere e apprendere.

L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare con dedizione per una Monteprandone “sempre più giovane, solidale e proiettata verso uno sviluppo inclusivo e duraturo”.