MONTEPRANDONE – Mercoledì 25 giugno, il Sindaco di Monteprandone Sergio Loggi e l’Assessore al Bilancio Maurizio Maurizi hanno incontrato il Direttore Generale dell’AST di Ascoli Piceno, Gilberto Maraldo, per un confronto sul presente e sul futuro dei servizi sanitari territoriali.

L’incontro è stato l’occasione per analizzare l’attuale presenza dell’AST nel territorio comunale e per evidenziare le esigenze di un Comune “in costante crescita, che necessita di un ampliamento dell’offerta sanitaria e di servizi sempre più vicini alle esigenze della cittadinanza”.

Durante il confronto, sono stati individuati possibili obiettivi condivisi, tra cui il potenziamento del presidio sanitario locale che possa rappresentare un punto di riferimento non solo per Monteprandone, ma per l’intera Vallata del Tronto: “Grazie alla posizione strategica del nostro Comune, il progetto si inserisce in una visione ampia e territoriale, pensata per dare risposte concrete anche ai cittadini dei comuni limitrofi, che già oggi usufruiscono di molti dei servizi presenti sul nostro territorio” affermano dall’amministrazione.

“Monteprandone – ha dichiarato il Sindaco Loggi – è un Comune scelto da tante famiglie non solo per la qualità della vita, ma anche per i servizi che offre. Per questo vogliamo potenziare ulteriormente l’offerta sanitaria, in sinergia con l’AST, per garantire servizi concreti ai cittadini.”

Già nei prossimi giorni, è previsto un sopralluogo con l’Ufficio Tecnico Comunale, finalizzato a valutare la fattibilità del progetto e l’individuazione degli spazi più idonei alla sua realizzazione.

Il Comune di Monteprandone e la Direzione AST confermano la volontà di collaborare attivamente per offrire un presidio sanitario di prossimità, capace di rispondere alle esigenze di un territorio in espansione e di rafforzare la rete dei servizi pubblici locali con una strategia condivisa e orientata al futuro.