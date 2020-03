SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito nota stampa Area Vasta 5, che conferma quanto da noi scritto nell’articolo pubblicato poco fa.

La Direzione di Area Vasta n. 5 intende smentire categoricamente la notizia infondata secondo cui a partire da oggi – martedì 24 marzo 2020 – non si eseguirebbero più tamponi per la rilevazione del Covid-19 fino a data da destinarsi.

Si precisa invece che si è deciso di sospendere solo in data odierna le attività per la rilevazione del Covid-19 al fine di consentire al nostro Laboratorio Analisi di smaltire la lettura di tutti i tamponi prelevati abbondantemente in questi ultimi giorni.

Si comunica inoltre che a partire da domani – mercoledì 25 marzo 2020 – la rilevazione riprenderà regolarmente al fine di evadere tutte le richieste che perverranno nei plessi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto (richieste segnalate dal nostro Servizio Igiene e Sanità Pubblica) e che la lettura dei tamponi verrà effettuata da una nuova macchina appena entrata in dotazione – denominata “Cobas 6800” – in grado di processare 400 tamponi per seduta (800 tamponi in 24 ore).

Sarà cura della Direzione comunicare alla cittadinanza gli aggiornamenti relativi alle successive fasi di esecuzione dei tamponi.

